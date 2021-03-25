Олег Кожемяко пригласил белорусских мясников в Приморье

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поучаствовал в пятом экспортном форуме «Беларусь мясная», который состоялся 24 марта в Минске. Во время мероприятия глава региона призвал белорусских производителей наращивать сотрудничество с приморскими предпринимателями, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В первый рабочий день поездки приморская делегация обсудила с коллегами вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Экспортный форум «Беларусь мясная» собрал на своей площадке специалистов в области мясопереработки и птицеводства. Участники обсудили актуальные вопросы производства и повышения качества мясной продукции, а также расширения географии экспортных поставок. На открытии форума министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц назвали агропромышленный комплекс главной отраслью экономики страны и призвали партнеров развивать ее экспортный потенциал. Олег Кожемяко отметил, что Приморье — один из регионов России, который активно развивает сотрудничество с Белоруссией. Многие приморцы имеют белорусские корни, дружат с белорусами, поэтому в крае «всегда рады предпринимателям республики». «Приморцы с удовольствием выбирают белорусскую продукцию, доверяя ее высокому качеству, экологичности и используемым в стране современным технологиям. Наши торговые сети наращивают сотрудничество с предпринимателями Республики Беларусь, что позволяет увеличивать объемы экспортной продукции в регионе. Так, в 2020 году оборот торговых сетей Приморского края по реализации товаров Республики Беларусь составил 217 миллионов рублей. При этом только за два месяца этого года, несмотря на пандемию, реализовано белорусских товаров почти на 100 миллионов рублей. Нужно смелее шагать на рынок приморской земли», — заявил приморский губернатор. Делегация Приморского края во время рабочей поездки в Республику Беларусь планируют посетить сельскохозяйственные и машиностроительные предприятия страны.

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