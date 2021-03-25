Полеты из Владивостока в Красноярск возобновляются через месяц

С возобновлением маршрута жители и гости Владивостока смогут добраться в Красноярск прямым рейсом за 5 часов 15 минут. Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Airbus А319 пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам. По информации авиаперевозчика, удобное летнее расписание полетов позволит жителям Приморья продолжить путешествие через Красноярск в Краснодар, Сочи, Симферополь и в обратном направлении.