Полеты из Владивостока в Красноярск возобновляются через месяц

Полеты из Владивостока в Красноярск возобновляются через месяц

Сегодня, 10:24РынкиФото: МАВПолет прямым рейсом составит 5 часов 15 минут
Международный аэропорт Владивосток сообщает о возобновлении прямых регулярных рейсов авиакомпании «Аврора» в Красноярск.

30 апреля 2021 года авиакомпания «Аврора» открывает рейсы в Красноярск — один из крупнейших городов Восточной Сибири. Ранее авиаперевозчик выполнял полеты по направлению Владивосток — Красноярск — Владивосток летом 2020 года с частотой 6 раз в неделю.

С возобновлением маршрута жители и гости Владивостока смогут добраться в Красноярск прямым рейсом за 5 часов 15 минут. Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Airbus А319 пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам. По информации авиаперевозчика, удобное летнее расписание полетов позволит жителям Приморья продолжить путешествие через Красноярск в Краснодар, Сочи, Симферополь и в обратном направлении.

Приобрести авиабилеты можно на сайте «Аэрофлота», а также в туристических агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании «Аврора» по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Сюжеты:
Приморье
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