Полеты из Владивостока в Красноярск возобновляются через месяц

30 апреля 2021 года авиакомпания «Аврора» открывает рейсы в Красноярск — один из крупнейших городов Восточной Сибири. Ранее авиаперевозчик выполнял полеты по направлению Владивосток — Красноярск — Владивосток летом 2020 года с частотой 6 раз в неделю.
С возобновлением маршрута жители и гости Владивостока смогут добраться в Красноярск прямым рейсом за 5 часов 15 минут. Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Airbus А319 пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам. По информации авиаперевозчика, удобное летнее расписание полетов позволит жителям Приморья продолжить путешествие через Красноярск в Краснодар, Сочи, Симферополь и в обратном направлении.
Приобрести авиабилеты можно на сайте «Аэрофлота», а также в туристических агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании «Аврора» по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.