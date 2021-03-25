Посадки начались: В Артеме открываются специальные ярмарки

Посадки начались: В Артеме открываются специальные ярмарки

Сегодня, 16:51РынкиФото: Медиахолдинг1MiЗдесь можно не только купить инвентарь и саженцы, но и получить совет
Специализированные сельскохозяйственные ярмарки для дачников, садоводов и огородников возобновят работу в Артёмовском городском округе с 1 апреля.

Как рассказали в управлении потребительского рынка и предпринимательства г. Артема, торговля многочисленным садовым и посадочным ассортиментом будет вестись в период весенних посадочных работ. Для реализации будет предложена сезонная рассада, саженцы садовых и декоративных растений, различные семена. Возобновят свою работу сельскохозяйственные ярмарки, расположенные по адресам:

— ул. Гагарина, 2б (район вблизи поселка Трудовое);

— ул. Урбанского, 2а (район «Красных казарм»);

— ул. Кирова, 11 (дополнительная ежедневная площадка на территории ТЦ «Городской», за магазином «Домовид»);

— ул. Кирова, 26а (около т/ц «Артлюкс»);

— ул. Кирова, 68а (район автобазы).

Как рассказали специалисты управления потребительского рынка и предпринимательства, ярмарки — удобная возможность в одном месте выбрать наиболее подходящую для себя продукцию для сада и огорода. Ярмарки представляют нестандартный ассортимент, поскольку в Артёмовский городской округ очень часто привозят материал из других районов Приморья, причем продавцы на месте дают садоводческие консультации по высадке растений на приусадебном участке, которые вырастили сами.

Сюжеты:
Приморье
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