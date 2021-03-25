Приморье первым в России запустит уникальное производство

В Инвестиционном агентстве Приморского края сообщили, что кроме кормов предприятия займутся производством витаминов, аминокислот и других биологически ценных ингредиентов. По словам специалистов, такое производство является для России уникальным и вестись оно будет по биомолекулярным технологиям.