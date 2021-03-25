Приморье первым в России запустит уникальное производство

Приморье первым в России запустит уникальное производство

Сегодня, 17:50РынкиФото: Правительство Приморского краяНа территории ТОР «Надеждинская» возведены высокотехнологичные предприятия
Высокотехнологичный проект «Кормбиосинтез» группы компаний «Арника» — резидента ТОР «Надеждинская» в Приморье — первым в России начнёт серийный выпуск биологически ценной пищи для животных, сообщили в правительстве региона.

В Инвестиционном агентстве Приморского края сообщили, что кроме кормов предприятия займутся производством витаминов, аминокислот и других биологически ценных ингредиентов. По словам специалистов, такое производство является для России уникальным и вестись оно будет по биомолекулярным технологиям.

«Кроме того, мегапроект „Агробиоэкономический кластер“ первым в стране создаст комплекс высокотехнологичных предприятий по глубокой биотехнологической переработке кукурузы. Из сырья будут получать крахмал, глютен, декстрозу и биотехнологическую продукцию на их основе — пробиотики и синбиотики, субстанции аминокислот и витамины», — отметили эксперты.

По инициативе группы компаний «Арника» на территории ТОР «Надеждинская» возведены высокотехнологичные предприятия «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» с научным центром «Агробиоэкономика».

По словам специалистов, инновационные предприятия ТОР «Надеждинская» стали индустриальным ядром научно-образовательного центра «Биоэкономика Дальнего Востока», созданного в Приморье в 2020 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Цель проекта — внедрить на Дальнем Востоке наукоемкие высокотехнологичные разработки и технологии воспроизводства пищевых ресурсов и повысить продовольственную безопасность региона и страны.

Сюжеты:
ПриморьеПриморский край
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