Приморский край будет закупать яйца из Беларуси

Во время форума «Беларусь мясная» в Минске губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил перспективы сотрудничества в области животноводства и птицеводства с министром сельского хозяйства и продовольствия РБ Иваном Крупко, сообщили в правительстве Приморья.

Министр Республики Беларусь отметил, что предприятия и научные институты страны открыты к сотрудничеству с партнерами из Приморья. «Сегодня на экспортном форуме и во время рабочих осмотров предприятий вы увидели наши достижения, возможности реализации крупных продовольственных товаров за пределы Беларуси. Мы готовы предоставлять и наши технологии, делиться наработками», — заявил Крупко. На это губернатор Приморского края ответил, что жителям Приморья могут быть интересны поставки мясной и молочной продукции. «За два месяца этого года в Приморье реализовано белорусских товаров почти на 100 миллионов рублей — это половина всего объема за прошлый год. Цифры говорят о хороших перспективах в поставках продукции из республики. Но при этом должно быть меньше посредников, ведь их количество сказывается на цене. Необходимо делать так, чтобы жители Приморья видели не только многообразие, но и доступность белорусских продуктов», — сказал Кожемяко. Краевой глава призвал белорусов к сотрудничеству в области животноводства и птицеводства. Так, Приморье намерено заключить контракты на приобретение инкубационного яйца. «Приморский край ежемесячно закупает инкубационное яйцо бройлерного направления в объеме до 500 тысяч штук. Готовы приобретать его в Республике Беларусь, например, у Витебской бройлерной птицефабрики», — отметил Кожемяко. Минсельхоз Беларуси отметил, что готов к реализации такого проекта. Кроме того, Приморье в этом году планирует приобрести около 1600 голов крупного рогатого скота в Дании и Венгрии. Вместе с тем, по словам специалистов, предприятия края хотели бы покупать коров для средних хозяйств и в Беларуси. «Организуем встречи на эту тему. В целом, готовы поставлять на молочном направлении до 1000 голов, мясном — до 1000 голов», — заключил Иван Крупко.

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