Счета эскроу в России доказывают свою эффективность

По данным Центрального банка, на 1 марта 2021 года на счетах эскроу в России, скопилось уже почти 1,4 трлн рублей средств граждан-участников долевого строительства. С марта прошлого года объем эскроу вырос примерно в семь раз, что свидетельствует об эффективности новой схемы финансирования многоквартирного жилищного строительства, пишет ДОМ.РФ.
Высокая наполненность таких счетов позволяет банкам устанавливать специальные пониженные ставки для девелоперов по проектному финансированию: 1,8–4,3% в разных федеральных округах, в то время как по другим кредитам нефинансовым организациям на срок более одного года средняя ставка составляет 6,8%.
«По поручению Президента РФ, меньше чем за два года фактически с нуля сформирована и налажена работоспособная инфраструктура, позволяющая гарантировать сохранность средств дольщиков. Опросы показывают, что 77% россиян согласны с тем, что благодаря счетам эскроу риски покупателей жилья на стадии строительства снизились», — прокомментировал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
Во многих российских банках сумма средств на счетах эскроу уже сопоставима с объемом кредитов, выданных на строительство многоквартирных домов. Так, в Банке ДОМ.РФ, являющемся одним из лидеров рынка проектного финансирования (37% открытых лимитов), средства на счетах эскроу составляют более 100% кредитов, выданных на цели жилищного строительства.
Новые правила финансирования многоквартирного строительства в России вступили в силу летом 2019 года. Теперь при покупке квартиры в строящемся доме гражданин перечисляет деньги не напрямую застройщику, а на специальный банковский счет эскроу, где они хранятся до сдачи дома в эксплуатацию. В случае банкротства девелопера средства в полном объеме возвращаются гражданам, что исключает появление новых обманутых дольщиков.
По данным единой государственной информационной системы жилищного строительства наш. дом.рф, по состоянию на 23 марта 2021 года с использованием счетов эскроу в стране реализовывались многоквартирные проекты площадью 51,9 млн кв. м жилья — 56,5% всего многоквартирного строительства в стране.