Сочли нецивилизованным: Во Владивостоке сносят популярный рынок

Во Владивостоке зачищают территорию под новые ярмарки и с целью благоустройства.
Так, в мэрии Владивостока предложили организовать ярмарку «Вкусноград VL–2021», которая может разместиться в районе пр-та «Красного Знамени», 86. Здесь планируется восстановить асфальт, обустроить клумбы, установить лавочки и с десяток одинаковых торговых павильонов, сообщает пресс-служба администрации города.
Также предложены дополнительные адреса для ярмарок — площадки на улице Жигура в районе молокозавода, на улицах Терешковой, 1в, Баляева, 50, Сахалинской, 48. Территории потребуется предварительно освободить от незаконных объектов, стоянки транспорта и т. д. Предстоит также благоустроить площадки, подключить к электроэнергии, водоснабжению и канализации, установить павильоны в едином стиле.
Кроме того, торговые объекты в районе автовокзала будут демонтированы, после чего территория на их месте должна быть благоустроена. Такое поручение городским службам дал глава Владивостока Олег Гуменюк.
Напомним, рынок в районе автовокзала на ул. Русской, 2а, который организован ООО «Дальтехресурс», давно признан незаконным: в июле 2019 года на основании выявленных прокуратурой города нарушений киоски на Русской, 2а, исключены администрацией Владивостока из схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Законность такого решения подтвердил Арбитражный суд Приморского края, Пятый арбитражный апелляционный суд и суд Дальневосточного округа. Решение вступило в законную силу.
На этой неделе сотрудники административно-территориального управления Советского района составили акт о выявлении на ул. Русской, 2а незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу. Все торговцы предупреждены и обязаны снести свои объекты до 26 марта. Если этого не будет сделано, документы направят в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков. После рассмотрения вопроса на комиссии и подготовки распоряжения рынок будет демонтирован силами муниципального предприятия.
Затем городские службы проведут работы по благоустройству. Планируется, что на месте неприглядного рынка, который давно перестал соответствовать всем нормам цивилизованной торговли, появится современная комфортная территория и транспортный узел с разворотным кольцом.