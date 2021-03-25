Сочли нецивилизованным: Во Владивостоке сносят популярный рынок

На этой неделе сотрудники административно-территориального управления Советского района составили акт о выявлении на ул. Русской, 2а незаконно установленных объектов, подлежащих демонтажу. Все торговцы предупреждены и обязаны снести свои объекты до 26 марта. Если этого не будет сделано, документы направят в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков. После рассмотрения вопроса на комиссии и подготовки распоряжения рынок будет демонтирован силами муниципального предприятия.