Бизнес только в сентябре выставит за ворота десятки тысяч россиян

Данные о возможных увольнениях представлены в информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения субъектов в январе-июле 2019 года. Официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчётном периоде». То есть речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения. Как говорится в пояснениях к форме, сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не указываются.