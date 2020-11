Бизнес только в сентябре выставит за ворота десятки тысяч россиян

В Приморье, похоже, уже началось...

В Приморье, похоже, уже началось… До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Главная причина – продолжающееся стремительное обеднение населения, которое больше не в состоянии обеспечивать хоть какой-то более менее сносный потребительский спрос. А значит в стране продолжит стремительно сворачивается производство товаров и услуг. Тем временем финансовые власти рапортуют о рекордных резервах, фантастическом золотом запасе и огромном профиците бюджета. Увы, странную манию к накопительству правительства Медведева на фоне разрушающейся экономики и стремительного роста нищеты, нормальные экономисты объяснить не могут. Бизнес вынужден пойти на это, хотя в России, если увольнять человека по закону, можно разориться. Именно поэтому в стране такая низкая безработица. Она просто скрытая, а в реальности бизнес без удовольствия, конечно, но оправил бы по домах миллионах работников. Но, похоже, деваться больше некуда и шлюзы массовой безработицы открыты. Эксперты отмечают, что реальные масштабы увольнений значительнее статистических, ведь зачастую организации расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию. По информации Росстата, наибольшие риски потерять работу у тех, кто занят на обрабатывающих производствах, госслужбе и в сфере образования. Пора расстаться Данные о возможных увольнениях представлены в информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения субъектов в январе-июле 2019 года. Официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчётном периоде». То есть речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения. Как говорится в пояснениях к форме, сведения о тех, у кого заканчивается срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию, не указываются. Во II квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тыс. сотрудников, следует из данных Росстата. Наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами — 12,6 тыс. человек. На втором месте по численности тех, кто может лишиться работы, — отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, здесь без заработка могут остаться 7,7 тыс. человек. Следом идет сфера образования, в которой работодатели сообщили о планах расстаться с 5,2 тыс. сотрудников. Отметим, запланированные сокращения — минимальные с 2016 года (более ранних данных нет), если сравнивать с аналогичным периодом. В 2016—2018 годах во II квартале работодатели сообщали о планах расстаться 78,5 тыс., 58,2 тыс. и 57,1 тыс. сотрудников соответственно. Также важно уточнить, что увольнение 51,6 тыс. человек нельзя назвать массовыми — речь идет о менее чем 0,1% рабочей силы в стране (75,6 млн человек). Информацию о предстоящих сокращениях также отслеживает Минтруд. Там «Известиям» не предоставили свои данные: информацию, собранную вероятно по разным методикам, сравнивать некорректно, пояснили в пресс-службе ведомства. Сведения Минтруда основаны на отчётах работодателей, поданных в службы занятости. Помимо увольнений из-за ликвидации предприятия и сокращения штата, чиновники также считают риском высвобождения рабочей силы введение режима неполной занятости. Всё объяснимо В обрабатывающей промышленности традиционно происходят наиболее масштабные увольнения, такая тенденция сложилась ещё с 2000-х годов, рассказал профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов. В данной сфере чаще всего внедряют новые технологии, и вслед за этим может следовать оптимизация штата компании. Очень сильный фактор сейчас — падение реальных доходов населения. Соответственно, снижается потребление, нужно производить меньше товаров и услуг — бизнес может оптимизировать издержки, сократив персонал. Поэтому под ударом и те, кто работает в сфере обслуживания, строительства, — сказал эксперт. По его мнению, реальные сокращения гораздо масштабнее статистических: ведь многие работодатели предпочитают расставаться с сотрудниками по соглашению сторон (если не заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию). В этом случае можно выплатить работнику лишь один оклад, а при сокращении необходимо два, плюс третий, если за первые два месяца он не найдет работу, напомнил Александр Сафонов. Напомним, что в Приморье объявлено, что более 200 работников ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (ААК «Прогресс», входит в холдинг «Вертолеты России») будут сокращены до конца 2019 года в рамках проводимой на авиазаводе оптимизации расходов. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

