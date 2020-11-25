Не вернуть назад

Также ТПП предлагает сохранить определение дистанционной торговли максимально широким, уточнив при этом момент, с которого товар считается приобретённым онлайн, что даёт право потребителю на возврат покупки в течение трёх дней. Также эксперты палаты хотят добиться того, чтобы договор об онлайн-покупке считался заключённым лишь после выдачи покупателю товарного или кассового чека. В дополнение ко всему, за потребителями могут закрепить право направлять претензию магазину онлайн: на электронную почту, через мессенджеры или любым другим способом в случае, если такая возможность предусмотрена публичной офертой, опубликованной на сайте площадки.