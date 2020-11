Не вернуть назад

Очередные изменения правил интернет-торговли затронут условия возврата нижнего белья и косметики и узаконят примерки.

С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила интернет-торговли. Инициаторами изменений выступили Минпромторг и Роспотребнадзор. Проект документа будет опубликован в ближайшее время. Примерка в законе Судя по всему, изменения носят скорее технический характер. Введение новых правил в первую очередь связано с прекращением действия ряда постановлений, регулирующих электронную торговлю. Так, с 1 января 2021-го года признаются утратившими силу правила продажи отдельных видов товаров, правила продажи товаров по образцам, правила комиссионной торговли непродовольственными товарами, правила продажи товаров дистанционным способом. Авторы проекта планируют уточнить, что такое публичная оферта в e-commerce. Также в документе конкретизируют условия и сроки возврата денег за интернет-покупки. Ожидается, что в новых правилах пропишут существование сервисов с примеркой: многие интернет-магазины позволяют покупателям примерить одежду или обувь перед покупкой. Болезненнее всего на потребителях рискует сказаться запрет на возврат украшений, косметики, смартфонов и бытовой техники. Эту новеллу разработали в Торгово-промышленной палате (ТПП), таким образом там надеются уравнять в правах оффлайн и онлайн-магазины. Также ТПП предлагает сохранить определение дистанционной торговли максимально широким, уточнив при этом момент, с которого товар считается приобретённым онлайн, что даёт право потребителю на возврат покупки в течение трёх дней. Также эксперты палаты хотят добиться того, чтобы договор об онлайн-покупке считался заключённым лишь после выдачи покупателю товарного или кассового чека. В дополнение ко всему, за потребителями могут закрепить право направлять претензию магазину онлайн: на электронную почту, через мессенджеры или любым другим способом в случае, если такая возможность предусмотрена публичной офертой, опубликованной на сайте площадки. В обсуждении проекта документа приняли участие представители интернет-магазинов, маркетплейсов, социальных сетей, мессенджеров, сервисов объявлений, логистических и IT-компаний. При формировании новых правил также учли мнение представителей торгово-промышленной палаты, «Опоры России», организаций по защите прав потребителей. В Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) подчеркнули, что изменения в правилах интернет-торговли назрели достаточно давно. «Мы живем в 21 веке, в практически цифровом мире, с динамично развивающемся e-commerce, где появляется все больше новых сервисов и способов дистанционной продажи товаров и очевидно, что законодательной базе, относящейся к интернет-торговле, необходимо обновление», — уверен президент АКИТ Артём Соколов. По мнению эксперта, документ должен позволить создать зону безопасного сервиса для клиентов, а также отвечать задачам и потребностям продавцов. «В ходе обсуждения и регулятор, и бизнес, и представители правозащитных организаций сошлись на том, что новые правила должны приветствовать развитие абсолютно всех форм торговли — предусмотреть, что покупатель и продавец могут находить друг друга в интернете, социальных сетях, по телефону и заключать договор купли-продажи в любом удобном месте и любым способом. То есть правила будут максимально широкими, чтобы ни одну из существующих бизнес-моделей, и, возможно, будущих, не ограничивать и не загонять в какой-то периметр», — добавил президент АКИТ. Процесс формирования документа уже находится на завершающей стадии. Артём Соколов заверил, что «новые правила максимально соответствуют предложениям e-commerce-сообщества». E-commerce в Приморье Приморские ритейлеры редко выбирают интернет основной площадкой продаж. Чаще всего магазины представлены как оффлайн, так и онлайн, причём оффлайн-точка также является и пунктом выдачи товара. Так что для местных работников сферы розничной торговли планируемые изменения вряд ли станут заметными. Алексей Бобков – генеральный директор сети магазинов «Чудодей», которые в сентябре начали действовать и онлайн, руководитель интернет-магазина «Раут» - отметил, что пока в суть новых правил не вникал. Во владивостокском интернет-магазине «Довольный слон» оказались вовсе не в курсе инициативы Минпромторга и Роскомнадзора. В сети «Домотехника» обратили внимание на то, что инициатива ещё «сырая» и отказались от комментариев. Узнать мнение федеральных сетей не удалось. OZON и MVideo проигнорировали запросы. В международном онлайн-маркете Wildberries также не стали комментировать проект. Выпивка в сети Впрочем, отрасль ожидают и другие изменения. Ещё в 2019 году власти разработали законопроект о поэтапном снятии запрета на торговлю алкоголем онлайн. Согласно законопроекту, до 2021 года продавать алкоголь через интернет смогут лишь производители и оптовые продавцы вин с защищённым географическим указанием и наименованием места происхождения. После января 2021 такое право получат производители и дистрибьюторы крепкого алкоголя и крупные пивовары. Компании, занимающиеся розничной торговлей алкоголем, мелкие пивовары и производители сидра получат такое право лишь с 2023 года. «Опора России» добивается отмены поэтапной реализации инициативы. В марте этого года руководство делового объединения направило в Минфин и правительство страны соответствующие письма. В «Опоре России» считают, что в условиях пандемии, когда бизнес существенно пострадал от действующих ограничений, следует пойти навстречу предпринимателям и разрешить сразу всем представителям рынка выйти в онлайн. Пока неизвестно, прислушались ли в органах власти к позиции предпринимательского сообщества. В сентябре МВД представило негативный отзыв на проект закона. И, судя по заявлениям Минпромторга, ждать принятия инициативы в текущем году не стоит. Минус НДС Сейчас депутаты Госдумы рассматривают законопроект об отмене НДС для российских интернет-продавцов. Инициаторы документа считают, что это позволит создать равные условия по уплате налогов с иностранными фирмами. «Иностранные интернет-продавцы, незарегистрированные в российской юрисдикции, не платят НДС, но получают доход от продажи товаров российским покупателям. Российские онлайн-ритейлеры платят НДС (1 января 2019 г. ставка налога была повышена на 2 п. п. – с 18 до 20%), что ставит их в неравное положение по сравнению с зарубежными онлайн-ритейлерами», — следует из пояснительной записки. Также освобождение от уплаты налога позволит выровнять конкурентную ситуацию на рынке и, как следствие, снизить стоимость продукции, продаваемой через интернет. «Следовательно, часть покупателей переориентируется на посещение интернет-магазинов, а значит, снизится загруженность транспортной инфраструктуры, сократится количество очередей, а значит и дополнительных контактов, что благотворно скажется на здоровье наших граждан», – утверждают авторы законопроекта. Онлайн в эпоху коронавируса Информация о планируемых изменениях появилась в ситуации резкого роста рынка интернет-торговли. По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2019 году объём онлайн-продаж вырос на 18%. Основным драйвером роста стало увеличение количества заказов, однако средний чек в итоге стал меньше. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса. Как следует из последнего исследования рынка интернет-торговли, подготовленного экспертами ВШЭ, введенные для борьбы с вирусом карантинные ограничения на прогулки и посещение торговых центров привели к перераспределению потребительского спроса в онлайн. В итоге россияне стали заказывать через интернет не только одежду и электронику, но и продукты питания и товары для здоровья. Однако уже в ближайшее время рынок рискует столкнуться со спадом потребительской активности из-за снижения доходов населения. Для Дальнего Востока, как и других отдалённых регионов России, актуальнее всего оказалась трансграничная торговля. Приморский край и вовсе вошёл в число лидеров в этой сфере: в 2019-м году жители получили на 19% больше посылок, чем в 2018-м. В среднем на каждого дальневосточника приходится 2-3 посылки, среднероссийский показатель — 2,3 посылки. Самой популярной площадкой для интернет-покупок среди дальневосточников стали китайские маркетплейсы. В 2019-м году на китайские онлайн-площадки пришлось свыше 90% всех заказов, сделанных российскими потребителями в зарубежных онлайн-магазинах. Средняя стоимость посылок из КНР составляет около $10, из других стран – $50-100. Темпы роста трансграничной торговли во многом определяются лимитами на беспошлинный ввоз товаров с зарубежных площадок.. Для внутренней интернет-торговли точками роста может стать снятие запретов на продажу отдельных категорий товаров онлайн, в первую очередь алкоголя и лекарств. На рынок также окажет влияние внедрение системы цифровой маркировки потребительских товаров. В то же время, уверены эксперты, выделение интернет-торговли в отдельный объект регулирования непродуктивно, поскольку значительная часть ритейла присутствует как в офлайн, так и в онлайн-сегменте. И разделение между ними достаточно условно. Юрий Рогов

