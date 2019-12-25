Квадраты переходного периода

К сожалению, есть оценки девелоперов, которые утверждают, что на самом деле проблемы перехода долевого строительства жилья на проектное финансирование еще не успели себя проявить в полной мере, поскольку в регионах по-прежнему около 90% жилья продолжает достраиваться на прежних условиях. Когда же переход завершится, то возможно сокращение объемов строительства жилья на 25-40%. Часть застройщиков, возможно, уйдет с рынка, не имея убедительной для банков кредитной истории. Застройщикам придется в несколько раз увеличить свои расходы на этапах подготовки строительства, прежде чем суметь получить проектное финансирование. Часть уже начатых объектов может пополнить списки долгостроев, а часть проектов, выполненных под определенные участки – отложена и выставлена на продажу. Кстати, на региональном рынке уже заметно пополнение таких предложений.