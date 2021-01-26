За арендодателями присмотрит «большой брат»

Кроме того, для развития рынка арендного жилья в России будут строиться доходные дома, причем как социальные, так и коммерческие. Министерство совместно с «Дом.рф» разработала такую концепцию, которая позволит семьям с невысоким уровнем доходов арендовать жилье в течение долгого времени. К 2023 году будет построено примерно 30 млн кв. метров доходных домов, отмечал ранее замминистра Юрий Гордеев.