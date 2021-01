За арендодателями присмотрит «большой брат»

Министерство строительства и ЖКХ занимается подготовкой законопроекта и информационную платформы для учета договоров аренды жилья. Через информационную систему будет налажена передача в ФНС сведений о доходах арендодателей.

Как сообщают «Известия», текст законопроекта еще не доведен до конца, детали не раскрываются. Эти мероприятия вошли, со слов замминистра Никиты Стасишина, в паспорт федерального нацпроекта «Жилье». Впервые идея была озвучена год назад. По некоторым оценкам, налоги с полученных средств за сдачу своего жилья сейчас не уплачивают 80-90% арендодателей. Для них необходимо создать благоприятные налоговые условия, чтобы вывести арендный рынок из тени. Система будет интегрирована с сервисами ФНС, чтобы облегчить передачу данных и расчет налогов. Кроме того, для развития рынка арендного жилья в России будут строиться доходные дома, причем как социальные, так и коммерческие. Министерство совместно с «Дом.рф» разработала такую концепцию, которая позволит семьям с невысоким уровнем доходов арендовать жилье в течение долгого времени. К 2023 году будет построено примерно 30 млн кв. метров доходных домов, отмечал ранее замминистра Юрий Гордеев.

