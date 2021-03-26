Белорусские строительные компании присоединятся к строительству во Владивостоке

«Сейчас по инициативе Президента России Владимира Путина на острове Русский и в центре Владивостока реализуются очень крупные проекты по строительству культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов. Это будут уникальные культурные центры мирового масштаба. И мы предлагаем вашим строителям поучаствовать в этих масштабных проектах. Хотим привлечь подрядные организации из Республики Беларусь и строительных специалистов в количестве 2500 человек. Рассчитываем на ваше содействие в этом вопросе. Проект действительно грандиозный, и ваши строители смогут гордиться тем, что принимали в нем участие», — заявил Кожемяко.
По словам губернатора, этот проект может стать «историей на века» двух президентов. Александр Лукашенко поддержал предложение.
Культурно-образовательный кластер должен заработать во Владивостоке в 2023 году. Его корпуса расположатся в центральной части города и на острове Русский. На материке откроются филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и Музея Востока, а также их региональных и зарубежных партнеров.
На Русском острове появится крупнейший в стране кампус творческих вузов — Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии, а также филиал Центральной музыкальной школы при консерватории имени П. И. Чайковского. Для студентов создадут условия для проживания, обучения и дальнейшего трудоустройства.