Белорусские строительные компании присоединятся к строительству во Владивостоке

«Сейчас по инициативе Президента России Владимира Путина на острове Русский и в центре Владивостока реализуются очень крупные проекты по строительству культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов. Это будут уникальные культурные центры мирового масштаба. И мы предлагаем вашим строителям поучаствовать в этих масштабных проектах. Хотим привлечь подрядные организации из Республики Беларусь и строительных специалистов в количестве 2500 человек. Рассчитываем на ваше содействие в этом вопросе. Проект действительно грандиозный, и ваши строители смогут гордиться тем, что принимали в нем участие», — заявил Кожемяко.