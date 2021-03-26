По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в ДФО за почти 1,5 года существования программы «Дальневосточная ипотека» более 17 тысяч молодых семей оформили льготные кредиты на улучшение жилищных условий.
Общая сумма выданных с декабря 2019 года кредитов (с начала старта «Дальневосточной ипотеки») превысила 63,5 миллиарда рублей.
В тройке лидеров рейтинга регионов «Дальневосточной ипотеки» вошли Приморский край, Якутия и Хабаровский край.
ТОП—7 регионов по количеству выданных льготных жилищных кредитов:
На четыре региона — Приморский край, Хабаровский край, Республику Саха (Якутия), Республику Бурятия — приходится 74,3% от общего количества заключенных договоров.
861 кредит выдали банки для индивидуального жилищного строительства по программе на общую сумму 3,1 млрд руб. Средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам Дальнего Востока составляет 3,66 млн рублей.
В ряде банков имеется возможность оформить «Дальневосточную ипотеку» по выгодной ставке:
— Газпромбанк предлагает льготный кредит по ставке в 0,9% для всех;
— Сбербанк — под 1% годовых при использовании сервиса «Электронная регистрация»;
— ВТБ — 1% годовых для всех;
— Банк ДОМ. РФ — 1,2% при дистанционной подаче заявки и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ;
— Азиатско-Тихоокеанский банк — под 1,6% годовых при условии первоначального взноса в 50%;
— Россельхозбанк предлагает 1,7% годовых при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке;
— Росбанк — 1,7% годовых для зарплатных клиентов;
— Алмазэргиенбанк — 1% годовых для зарплатных клиентов и при дистанционной подаче заявки;
— Совкомбанк — 1,9% годовых для всех;
— Банк Долинск — 1,6% годовых для всех.
В реализации программы принимают участие 14 банков, филиальная сеть которых составляет 692 отделения и покрывает все муниципальные образования 11 субъектов ДФО.