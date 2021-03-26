Приморский край — лидер по выдаче «Дальневосточной ипотеки»

Приморский край — лидер по выдаче «Дальневосточной ипотеки»

Сегодня, 12:05РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
В Приморье выдано более 5000 кредитов по льготной программе

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в ДФО за почти 1,5 года существования программы «Дальневосточная ипотека» более 17 тысяч молодых семей оформили льготные кредиты на улучшение жилищных условий.

Общая сумма выданных с декабря 2019 года кредитов (с начала старта «Дальневосточной ипотеки») превысила 63,5 миллиарда рублей.

В тройке лидеров рейтинга регионов «Дальневосточной ипотеки» вошли Приморский край, Якутия и Хабаровский край.

ТОП—7 регионов по количеству выданных льготных жилищных кредитов:

  1. Приморский край (5037 кредитов на 19,9 млрд. руб.)
  2. Якутия (3713 кредитов на 14,5 млрд руб.)
  3. Хабаровский край (2449 кредитов на 9,1 млрд руб.)
  4. Бурятия (1812 договоров на 4,2 млрд руб.)
  5. Амурская область (1646 договоров на 5,6 млрд руб.)
  6. Забайкальский край (1077 договоров на 3,1 млрд руб.)
  7. Сахалинская область (1022 договора на 4,7 млрд руб.)

На четыре региона — Приморский край, Хабаровский край, Республику Саха (Якутия), Республику Бурятия — приходится 74,3% от общего количества заключенных договоров.

861 кредит выдали банки для индивидуального жилищного строительства по программе на общую сумму 3,1 млрд руб. Средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам Дальнего Востока составляет 3,66 млн рублей.

В ряде банков имеется возможность оформить «Дальневосточную ипотеку» по выгодной ставке:

— Газпромбанк предлагает льготный кредит по ставке в 0,9% для всех;

— Сбербанк — под 1% годовых при использовании сервиса «Электронная регистрация»;

— ВТБ — 1% годовых для всех;

— Банк ДОМ. РФ — 1,2% при дистанционной подаче заявки и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ;

— Азиатско-Тихоокеанский банк — под 1,6% годовых при условии первоначального взноса в 50%;

— Россельхозбанк предлагает 1,7% годовых при покупке квартиры на первичном или вторичном рынке;

— Росбанк — 1,7% годовых для зарплатных клиентов;

— Алмазэргиенбанк — 1% годовых для зарплатных клиентов и при дистанционной подаче заявки;

— Совкомбанк — 1,9% годовых для всех;

— Банк Долинск — 1,6% годовых для всех.

В реализации программы принимают участие 14 банков, филиальная сеть которых составляет 692 отделения и покрывает все муниципальные образования 11 субъектов ДФО.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ЭкономикаФинансыДеньгистатистикарынкинедвижимостьжильеипотекальготыкредитДальний Восток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы