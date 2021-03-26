С 1 мая для россиян изменятся правила купли-продажи подержанных авто

В России с 1 мая 2021 года изменяются правила покупки и продажи подержанных автомобилей. Вскоре россияне смогут покупать или продавать автомобили с пробегом через «Госуслуги».

Соответствующий законопроект подготовило Министерство цифрового развития Российской Федерации, который уже опубликован на сайте ведомства. В результате внедрения на портале Госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. «Мы планируем, в том числе, таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами», — сообщил Алексей Горобцов, директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России. Оформить сделку по купле-продаже автомобиля через портал «Госуслуги» смогут только физические лица. Для этого продавцу придётся загрузить на сайт весь пакет документов — паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) — и подать соответствующее заявление. Подписать документы стороны смогут удалённо посредством электронной цифровой подписи. Также в онлайн-формате будет подаваться заявление в ГИБДД. Отмечается, что продавец сможет отдельно указать, готов ли он продать номера вместе с автомобилем или хочет сохранить государственный регистрационный знак себе. Для сохранения номеров собственнику придётся заполнить отдельную форму, сообщает портал Motor.ru. Напомним, как сообщает Автостат, Дальний Восток традиционно лидирует по числу купленных на 1000 жителей подержанных автомобилей: 48 единиц. А вот по рынку новых машин ДФО, который по суммарным итогам первичного и вторичного рынков был на втором месте, в этом рейтинге скатился на последнее: здесь число новых автомобилей на 1000 жителей составило всего 3. Это в несколько раз ниже, чем в целом по России (10 шт.). Кроме того, на электронный носитель осенью прошлого года успешно переведено и оформление в Приморском крае ПТС на все ввозимые из Японии автомобили. Система оформления ЭПТС обрабатывает 100% поступающих заявок без ограничений. Введение такого инструмента по легализации и обелению автомобильного рынка как ЭПТС дает возможность прежде всего покупателю видеть детальную информацию об автомобиле, включая ограничения и обременения. Более того, формируется достоверная история автомобиля, которая увеличивает его стоимость при последующих перепродажах, считают эксперты.

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