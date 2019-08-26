Приморцам скоро негде будет жить

Ввод жилья в Приморском крае за 7 месяцев 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 261,8 тыс. кв. метров, сообщает Приморскстат. И это несмотря на то, что часть новых проектов реализуется в рамках льготного режима Свободный порт Владивосток.