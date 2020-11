Приморцам скоро негде будет жить

Строительная отрасль в крае близка к коллапсу

Строители сокращают объемы ввода жилья Ввод жилья в Приморском крае за 7 месяцев 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 261,8 тыс. кв. метров, сообщает Приморскстат. И это несмотря на то, что часть новых проектов реализуется в рамках льготного режима Свободный порт Владивосток. В том числе половина всего жилья построена индивидуальными застройщиками. В том числе половина всего жилья построена индивидуальными застройщиками. Радует и тот факт, что ввод жилья населением увеличился на 10%. Приморскстат также отмечает, что объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 42,9 млрд рублей, что на 19% больше января-июля 2018 года. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото Виктора КУДИНОВА

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter