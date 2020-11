У Приморья опять появятся окорочка

Возрождением "Михайловского бройлера" займется "Ратимир"

Возрождением «Михайловского бройлера» займется «Ратимир» ООО «Ратимир», специализирующееся на выращивании и переработке свинины, займется возрождением законсервированного производства группы «Михайловский бройлер», в свое время входившей в бизнес-империю опального ныне бизнесмена Игоря БОРБОТА. В настоящее время на рынке Приморья присутствует замороженная курятина из центральной России и охлажденная из Амурской области. Птицеводческая отрасль Приморья, еще пять лет назад кормившая и соседей по региону, сегодня фактически «впала в кому». Проблемы начались с момента запуска банкротства компании «Михайловский бройлер», еще пять лет назад самого мощного на Дальнем Востоке предприятия по производству и переработке курицы. За это время активы дважды сменили собственников, но проведенная ими перезагрузка бизнеса не вынесла роста цен на корма и эпидемии птичьего гриппа - настоящего бича отрасли. Власти региона в сложившейся ситуации занялись поиском новых инвесторов для отрасли и нашли их в лице «Ратимира». Первая продукция появится в магазинах края уже в январе 2020 года, заявил губернатор Олег КОЖЕМЯКО, подводя итоги работы администрации региона в 2019 году. «Сегодня на предприятие трудоустроено 150 человек. В январе первая продукция появится на прилавках и в социальных учреждениях края. Мы предусмотрели меры поддержки на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники», – цитирует г-на Кожемяко пресс-служба администрации Приморья. На первом этапе на птицефабрике в поселке Заводской будут работать 250 человек, планируется выпускать 400-500 тонн продукции в месяц. Акцент будет сделан на глубокую переработку, производство охлажденных полуфабрикатов. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter