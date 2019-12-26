У Приморья опять появятся окорочка

Птицеводческая отрасль Приморья, еще пять лет назад кормившая и соседей по региону, сегодня фактически «впала в кому». Проблемы начались с момента запуска банкротства компании «Михайловский бройлер», еще пять лет назад самого мощного на Дальнем Востоке предприятия по производству и переработке курицы. За это время активы дважды сменили собственников, но проведенная ими перезагрузка бизнеса не вынесла роста цен на корма и эпидемии птичьего гриппа - настоящего бича отрасли. Власти региона в сложившейся ситуации занялись поиском новых инвесторов для отрасли и нашли их в лице «Ратимира».