Поймали с поличным: в Хабаровском крае задержали расхитителей топлива

По версии следствия, подозреваемые осуществили незаконное присоединение к технологическому трубопроводу и с помощью насоса сливали нефтепродукты в пластиковую цистерну, установленную в закрытом кузове грузового автомобиля. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противозаконной деятельности подозреваемых, а также размера ущерба, причиненного группе ННК.
По данному факту СУ УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из нефтепродуктопровода). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.