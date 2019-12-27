С Камчатки нельзя улететь во Владивосток

По прогнозам специалистов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу циклон продолжит оказывать влияние на Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также на Елизовский и Усть-Большерецкий районы. Там ожидается умеренный, местами сильный снег. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду.