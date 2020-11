С Камчатки нельзя улететь во Владивосток

В аэропорту на полуострове задержаны вылеты трех самолетов по межрегиональным маршрутам

Аэропорт на полуострове закрыли из-за снежного циклона Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) 27 декабря закрыт до 18:00 по местному времени (9:00 мск), в связи с ухудшением погодных условий. Сейчас спецтехника чистит взлетно-посадочную полосу аэродрома от снега. До вечера задержаны вылеты трех самолетов по межрегиональным маршрутам: «Аэрофлот» рейс 1731 в Москву, «Аврора» рейс 5615 во Владивосток и S-7 рейс 5250 в Новосибирск. Самолет авиакомпании «Пегас», который уже летел из Хабаровска на Камчатку, вернулся в аэропорт отправления. По прогнозам специалистов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу циклон продолжит оказывать влияние на Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также на Елизовский и Усть-Большерецкий районы. Там ожидается умеренный, местами сильный снег. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

