А чой-то вы так обеднели? Налоговики Владивостока не верят в коронавирус

Вот она где собака порылась, как любил говорить Михаил Горбачев! А мы тут про пандемию и вызванный ею кризис. Даже Росстат — и тот, оказывается, заблуждается, ибо еще с середины прошлого года выдает какую-то странную статистику: мол, оборот предприятий общественного питания в России — во время ограничений на работу из-за коронавируса — только за один месяц (апрель 2020-го) по сравнению с апрелем 2019 года упал на 51,5%. И подобные цифры статистическое ведомство выдает ежемесячно уже почти год. Но кому указ та статистика? Все дело в серых чеках, да!