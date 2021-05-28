Данные об аварийной недвижимости станут общедоступными

Данные об аварийной недвижимости станут общедоступными
Данные об аварийной недвижимости станут общедоступными
Сегодня, 09:12РынкиФото: Медиахолдинг1Mi
Нововведение поможет предостеречь граждан от случайной покупки жилья в аварийном доме

В Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» внесены изменения (Федеральный закон от 26.05.2021 № 148-ФЗ), касающиеся данных, которые вносятся в кадастр недвижимости. Об этом сообщает «Альянс.HELP».

С 1 февраля 2022 года помимо привычных всем нам сведений, содержащихся в Выписке из ЕГРН о кадастровом номере, адресе, площади и назначении жилого помещения, в реестре должны будут содержаться дополнительные данные о признании жилого дома аварийным, подлежащем сносу или реконструкции, и, соответственно, о признании жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, непригодным для проживания.

Теперь органы государственной власти и органы местного самоуправления, в случае принятия решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также о признании жилого помещения или жилого дома, непригодными для проживания, будут обязаны направлять в орган регистрации прав соответствующий документ для внесения сведений в ЕГРН. Так данные появятся в реестре и станут доступны для неограниченного круга лиц.

«С домами, которые будут признаны аварийными или подлежащими сносу после 1 февраля 2022 года, все понятно: орган, принявший такое решение, направит сведения в орган регистрации и они станут доступными для неограниченного круга лиц. Однако как быть в отношении актов органов государственной власти или местного самоуправления, например, о признании дома подлежащим сносу, которые были приняты до февраля 2022 года, пока неясно», – отмечает юрисконсульт «Альянса строителей Приморья» Елена Прокопенко.

В любом случае, такое изменение в закон «О государственной регистрации недвижимости» поможет уберечь граждан и организации от совершения нежелательной сделки с объектом, который неожиданно для покупателя может оказаться аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Сюжеты:
В РоссииПриморье
Материалы по теме:
недвижимостьжильеЖКХ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы