Данные об аварийной недвижимости станут общедоступными

«С домами, которые будут признаны аварийными или подлежащими сносу после 1 февраля 2022 года, все понятно: орган, принявший такое решение, направит сведения в орган регистрации и они станут доступными для неограниченного круга лиц. Однако как быть в отношении актов органов государственной власти или местного самоуправления, например, о признании дома подлежащим сносу, которые были приняты до февраля 2022 года, пока неясно», – отмечает юрисконсульт «Альянса строителей Приморья» Елена Прокопенко.