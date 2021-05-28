Во Владивостоке продолжает работу выставка «Дальагро. Продовольствие»

Во Владивостоке продолжает работу выставка «Дальагро. Продовольствие»
Во Владивостоке продолжает работу выставка «Дальагро. Продовольствие»
Сегодня, 10:48РынкиФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Приморские травяные и цветочные чаи, мед, молочные продукты из Хабаровска, алтайская косметика, фермерская колбаса — продукция на любой вкус и кошелек

На 21-й международной выставке «Дальагро. Продовольствие» свою продукцию представляют более 80 производителей в сфере сельского хозяйства из разных регионов и городов России и Республики Корея.

Мероприятие проходит со всеми необходимыми санитарными требованиями в центре Владивостока на территории манежа «Тигр» с 26 по 29 мая (стадион «Динамо»).

На выставке представлен широкий ассортимент продукции. Большое количество разнообразных мясных и колбасных изделий как от фермеров, так и от известных приморских производителей. Фермерские сыры и молочная продукция, в том числе для детей, полуфабрикаты ручной лепки и фабричные представлены Приморьем, Хабаровском, Приамурьем.

В павильонах также можно найти соленую, копченую, вяленую рыбу, морепродукты на любой вкус от различных производителей.

Здесь также можно приобрести различные травяные и цветочные чаи, сборы, мед, бальзамы и сиропы из трав и таежных дикоросов. Чай и мед, колбасы на некоторых стендах, к слову, можно не только приобрести, но и попробовать.

На 21-й международной выставке «Дальагро. Продовольствие» свою продукцию представляют более 80 производителей

Производители также представляют различную выпечку и хлебобулочные изделия — от пончиков до сухариков с Алтая. Предприниматели с Алтая к тому же привезли на выставку натуральную косметику.

Отметим, что на «Дальагро. Продовольствие» можно найти не только продукты. На выставке представлены товары ручной работы, экосредства для уборки дома, упаковочное и другое оборудование.

Постоянный участник различных краевых, всероссийских и международных выставок — ГУФСИН — представил широкий ассортимент продукции: более 150 наименований. Это уникальные декоративные, художественные и сувенирные изделия ручной работы, швейная продукция, товары народного потребления и другие изделия. Впервые аудитории представлены производимые в ИК-41 колбасные изделия — сосиски «Трактирные». В прошлом месяце широкий ассортимент продукции был представлен на международной строительной выставке «Город».

Мария ПУШКАРЕВА.

Сюжеты:
Приморье
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