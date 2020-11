Приморский край станет базой для программы "Ценные морепродукты"

Регион должен обеспечить до 90% производства гидробионтов, прежде всего гребешка, трепанга и морского ежа

Регион должен обеспечить до 90% производства гидробионтов, прежде всего гребешка, трепанга и морского ежа Приморский край станет одной из ключевых территорий в рамках развития рыбохозяйственного комплекса России на период до 2030 года, утвержденной правительством. Согласно проекту, сумма частных инвестиций в отрасль в 2017-2030 гг. может составить до 613 млрд рублей. Инвестиции в объеме 41 млрд рублей ожидаются к 2030 году в проект «Ценные морепродукты», который предполагает комплексное освоение морских прибрежных акваторий под выращивание ценных видов гидробионтов. Наиболее перспективными для реализации проекта субъектами РФ с точки зрения доступных площадей прибрежных акваторий, гидрологии и погодных условий, как пишут авторы стратегии из Минсельхоза, являются Приморский край и Республика Крым. Основной акцент при этом будет сделан на выращивание наиболее ценных видов двустворчатых моллюсков - мидий, устриц, дальневосточного гребешка, а также иглокожих, включая трепанга и морского ежа. «Указанная продукция востребована на российском потребительском рынке, кроме того, эти виды высоко востребованы на рынках стран Азии - главным образом Японии, Республики Корея и Китая. Увеличивающийся спрос на данных рынках связан с ростом среднедушевых доходов, развитием индустрии туризма и общественного питания», - отмечают авторы стратегии. В соответствии с комплексным проектом «Ценные морепродукты» к 2025 году будет освоено не менее 50 тыс. гектаров акваторий, к 2030 году - до 120 тыс. гектаров. До 90% производства будет приходиться на Приморский край, 10% - на Республику Крым (выращивание мидий и устриц). Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter