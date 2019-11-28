Приморский край станет базой для программы "Ценные морепродукты"

В соответствии с комплексным проектом «Ценные морепродукты» к 2025 году будет освоено не менее 50 тыс. гектаров акваторий, к 2030 году - до 120 тыс. гектаров. До 90% производства будет приходиться на Приморский край, 10% - на Республику Крым (выращивание мидий и устриц).