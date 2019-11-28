Прямо в цель: Как МегаФон.Таргет меняет рынок рекламы

При помощи таргетирования можно задать более детальные условия рассылки и выбрать только тех клиентов, которым действительно будет интересна и полезна рассылаемая информация. Параметры выборки могут быть разными: по полу и возрасту получателей, по типам устройств, которыми они пользуются, или по геолокации. Например, для той же пиццерии, о которой шла речь выше, желающей увеличить посещаемость в обеденное время, решением может стать организация рассылки в предобеденное время промо-кода на скидку по базе клиентов оператора среднего возраста, находящихся в радиусе 1 км от ресторана.