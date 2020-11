Прямо в цель: Как МегаФон.Таргет меняет рынок рекламы

С развитием алгоритмов анализа больших данных таргетированная реклама вышла на новый виток развития

Не нужно «спамить» всех подряд, достаточно разослать рекламное сообщение тем, кому его содержание действительно может быть интересно. Одним из лидеров в разработке решений для таргетированной sms-рекламы является МегаФон, чья услуга МегаФон.Таргет адресована прежде всего малому и среднему бизнесу. Со снайперским расчетом Любой бизнес, тратясь на рекламу, требует от нее как можно большей эффективности. И самый верный способ добиться требуемого – донести рекламное сообщение до той аудитории, которой потенциально интересны рекламируемый товар или услуга. Анализ больших данных (Big Data) позволяет определять круг таких людей из числа, например, абонентов оператора мобильной связи, сегментируя их по различным категориям. Разумеется, речь идет об обезличенных данных. И это открывает большие возможности для организации максимально эффективной коммуникации между бизнесом и клиентом. Услуга МегаФон.Таргет адресована прежде всего малому и среднему бизнесу. Этот сервис sms-информирования с таргетированием, организованный на основе технологий Big Data, дает возможность осуществлять информационные рассылки по клиентской базе с фильтрацией получателей по географическому положению, возрасту, полу, типу используемого устройства и т. д. МегаФон.Таргет позволяет его пользователю оперативно делать рассылку рекламных и информационных SMS и MMS непосредственно из личного кабинета. При этом он предоставляет широкие возможности отбора целевой аудитории, включая определение текущей геопозиции абонента. Всего оператор предлагает клиентам 12 таргетов – фильтров отбора целевой аудитории. Как заработать на корпоративной связи При помощи таргетирования можно задать более детальные условия рассылки и выбрать только тех клиентов, которым действительно будет интересна и полезна рассылаемая информация. Параметры выборки могут быть разными: по полу и возрасту получателей, по типам устройств, которыми они пользуются, или по геолокации. Например, для той же пиццерии, о которой шла речь выше, желающей увеличить посещаемость в обеденное время, решением может стать организация рассылки в предобеденное время промо-кода на скидку по базе клиентов оператора среднего возраста, находящихся в радиусе 1 км от ресторана. Хороший эффект при рассылке рекламных сообщений даст учет категории «интересы». Она включает в себя более 30 опций, в том числе спорт, автомобили, здоровье, карьера, недвижимость, дети, разнообразные развлечения, бизнес. К примеру, новость об открытии нового салона красоты можно отправить женщинам 18-45 лет, живущих в определенном районе и активно пользующимся соцсетью Instagram. А таргетирование по роумингу позволяет выделить категорию часто путешествующих абонентов, для которых будут актуальны предложения по услугам для туристов. Создать и запустить рекламную кампанию, используя МегаФон.Таргет, очень просто: управление услугой происходит через автоматизированный и понятный интерфейс. Еще до запуска рассылки ее организатор будет знать, сколько человек получат его сообщение, а по ее окончании сможет проанализировать эффективность. Наибольшее количество пользователей сервиса, как отмечают в компании, сосредоточено в сфере услуг и розничной торговли. В топ-5 также входят компании оптовой торговли, HoReCa (общепит и гостиничное хозяйство) и сфера промышленного производства. В дальневосточных регионах России услуга МегаФон.Таргет также очень востребована у корпоративных клиентов оператора, особенно – у представителей малого и среднего бизнеса. Наиболее популярные таргеты у пользователей этого сервиса - «Возраст», «Онлайн-гео» и «Гео город/регион». Реклама

