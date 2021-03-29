Из Владивостока открываются чартеры на побережье Средиземного моря

В летнем сезоне откроется долгожданный беспосадочный рейс по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург. С 1 июня авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы с частотой два раза в неделю — по вторникам и субботам. Общее время в пути до города на Неве составит 8 часов 45 минут.