Из Владивостока открываются чартеры на побережье Средиземного моря

Из Владивостока открываются чартеры на побережье Средиземного моря

Сегодня, 12:04РынкиФото: discovery55.ruМАВ переходит на летнее расписание
Международный аэропорт Владивосток сообщает о переходе на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 28 марта по 30 октября 2021 года, сообщается на сайте МАВ.

В новом сезоне возобновятся рейсы по востребованным маршрутам, откроются новые направления и увеличится частота рейсов по направлениям регулярного авиасообщения.

В летнем сезоне откроется долгожданный беспосадочный рейс по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург. С 1 июня авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы с частотой два раза в неделю — по вторникам и субботам. Общее время в пути до города на Неве составит 8 часов 45 минут.

Возобновится прямой рейс в Сочи. Жители Приморья c 31 мая смогут добраться прямым рейсом на юг России на Airbus А330 авиакомпании Nordwind. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

В предстоящем туристическом сезоне, как уже сообщал «ЗР», возобновятся полеты в Краснодар авиакомпании «Уральские авиалинии». C 25 мая рейсы с промежуточной посадкой в Новосибирске будут выполняться два раза в неделю на Airbus А320.

Для удобства пассажиров увеличится частота авиарейсов в Москву. Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» будут выполняться до трех раз в день, а компания «Россия» планирует перелеты четыре раза в неделю с более поздним временем вылета из Владивостока.

Также с 31 мая полеты в столицу будет выполнять авиакомпания Nordwind по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям с прилетом в аэропорт Шереметьево. Также в летнем сезоне увеличится частота рейсов в Иркутск и Новосибирск.

С 30 апреля авиакомпания «Аврора» возобновит выполнение рейсов в Красноярск в дополнение к регулярным рейсам авиакомпании S7 Airlines.

Российские авиаперевозчики продолжат выполнять популярные перелеты на Сахалин и Камчатку. Количество рейсов в направлении Южно-Сахалинска составит до 25 в неделю и до 16 в неделю в направлении Петропавловска-Камчатского.

Новинкой летнего расписания станут прямые беспосадочные рейсы в алмазную столицу России — город Мирный. Со 2 июня новый перевозчик — авиакомпания «Алроса» будет выполнять рейсы один раз в неделю на Boeing 737-800.

Авиакомпания «ИрАэро» продолжит выполнение субсидированных рейсов в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Нерюнгри на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Авиакомпания S7 Airlines в летнем сезоне продолжит выполнение рейсов в административный центр Чукотского автономного округа — Анадырь с частотой один раз в неделю на Airbus А320neo.

Традиционно авиакомпании продолжат полетные программы из Владивостока в Хабаровск, Магадан, Читу, Улан-Удэ, Екатеринбург, Якутск.

На внутрикраевых маршрутах авиакомпания «Аврора» будет выполнять до 35 рейсов в неделю в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.

Специально для желающих провести отпуск за границей будут организованы перелеты на турецкие курорты. С начала мая чартерные рейсы в Анталию будут выполнять три перевозчика: Nordwind, Azur Air и Royal Flight. Туроператоры Pegas Touristic, Anex Tour и Coral Travel будут отправлять желающих на побережье Средиземного моря в туры продолжительностью 14 дней.

Регулярное международное сообщение из Владивостока будет представлено еженедельными рейсами в Сеул и Токио авиакомпаний S7 Airlines и «Аврора». С 21 апреля количество рейсов в Сеул увеличится до двух раз в неделю.

Сюжеты:
Приморье
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