В создание нового энергообъекта в Находке инвестируют более 3 млрд рублей

Энергообъект оснастят компактными и экологичными комплектными распределительными устройствами (КРУЭ) с элегазовой изоляцией 110 и 220 кВ. Оборудование конструктивно размещено в закрытых камерах, что особенно важно в условиях агрессивного морского климата. Кроме того, на подстанции внедрят высокотехнологичные системы автоматизации и управления, микропроцессорные комплексы релейной защиты, цифровые системы связи и учета электроэнергии.