Крупнейшие супермаркеты Владивостока готовят масштабную дегустацию

Российский Дальний Восток традиционно является регионом, где потребляется много морепродуктов и где корейские товары пользуются популярностью, поэтому в последнее время Дальний Восток - хороший рынок для быстрого расширения продаж высококачественных корейских морепродуктов. Организаторы акции в целях максимизации ее успешности планируют проводить мероприятия по активному продвижению трех линий корейских продуктов (тунец консервированный, ким/нори, устричный соус) в 5 магазинах поочередно, по 3 дня в каждом.