Крупнейшие супермаркеты Владивостока готовят масштабную дегустацию

Горожане в течение двух недель смогут пробовать корейские деликатесы Отделение World OKTA во Владивостоке сообщает о планируемой промоакции: для продвижения корейской морепродукции на российском рынке со 2 по 15 ноября в крупных супермаркетах Владивостока будет проводиться промоакция корейского бренда. Акция будет проводиться в течение 2 недель в 5 магазинах самых крупных розничных продуктовых сетей Дальнего Востока — FRESH25 и "Самбери". В этот раз объектами продвижения выбраны ведущие продукты корейских брендов — Донгвон (тунец), Чонгчонгвон (устричный соус), Самхен (Гим/нори). Российский Дальний Восток традиционно является регионом, где потребляется много морепродуктов и где корейские товары пользуются популярностью, поэтому в последнее время Дальний Восток - хороший рынок для быстрого расширения продаж высококачественных корейских морепродуктов. Организаторы акции в целях максимизации ее успешности планируют проводить мероприятия по активному продвижению трех линий корейских продуктов (тунец консервированный, ким/нори, устричный соус) в 5 магазинах поочередно, по 3 дня в каждом. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

