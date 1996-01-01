Дружба ради власти

Но и у других кандидатов есть свои сильные стороны. Григорий ВЕДЕРНИКОВ как глава Надеждинского сельского поселения хорошо известен в районе и был соперником Пинскому на прошлых выборах. Его козырь в том, что он давно "на земле", причем не только хорошо знает местные проблемы, но и прекрасно ориентируется во властных структурах.