Общественное несогласие Владивостока

Не добавили общественного энтузиазма представителям городских властей и развернувшиеся на конференции политические дебаты насчет ситуации в стране с элементами антиправительственных, антигубернаторских и антимэрских высказываний - не совсем к месту и целям конференции. У вас еще договор не подписан, а вы уже обозначаете формат будущих отношений. Ну, и, наконец, вполне вероятно, что разговор между властью и общественностью мог бы сложиться совсем по-другому, если бы Общественную палату возглавляли люди с более известными в крае и городе именами. То есть лично мы ничего не имеем против нынешних сопредседателей Общественной палаты Виктора ЛАВРЕНЦОВА и Андрея АРДАШЕВА, но для действующих городских чиновников и депутатов слово "авторитет" зачастую имеет определяющее значение.