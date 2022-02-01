Чей там голос на галёрке?

Минувшая неделя запомнилась одним из важных политических событий месяца в Приморском крае – заседанием депутатов Законодательного Собрания, которое состоялось в офлайн-формате впервые с 2020 года. И это – несмотря на бушующий в стране омикрон-штамм коронавирусной инфекции.

Долгожданная встреча В большой зал на Светланской, 22 к 10 утра, чтобы принять решения по 26 вопросам, пришли 32 депутата из 40 – остальные отсутствовали по уважительным причинам. В списке прогульщиков оказались единорос Джамбулат Текиев, справедливорос Алексей Козицкий, и, ясное дело, коммунист Артём Самсонов – он находится в СИЗО, пока идёт следствие по делу о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Многие парламентарии намеренно избегали представителей прессы и сразу же после регистрации шли в зал заседания, чтобы журналисты не смогли задать им неудобные вопросы. А масс-медиа, к слову, предусмотрительно препроводили в другое помещение. В нынешнем созыве среди народных избранников есть как политические «акулы», так и «первоходы». И если первые уже знакомы с представителями прессы и стараются не попадаться им на глаза, то молодые активно рассказывают о своих впечатлениях после пяти месяцев работы. – Пять месяцев прошли как один день. Вникаю потихонечку. Сделано достаточно много, втягиваюсь. Планы есть, но озвучивать пока не буду. Как-то так, – собрал мысли в кучу самый титулованный приморский кикбоксёр-депутат Александр Захаров. Чтобы соблюсти меры эпидемиологической безопасности, места, которые могли занять краевые парламентарии, были специально отмечены. Что интересно, коммунисты, а именно депутаты Беспалов, Шульга и Кочугова заняли места почти на самых верхних рядах. Голоса с «Камчатки» Работа по рассмотрению вопросов повестки заладилась сразу: бюджет региона, а также другие поправки принимались очень оперативно и без каких-либо загвоздок. Практически за час парламентарии приняли решения по большинству тем, обозначенных в плане заседания. Однако какое собрание депутатов Приморья обходится без выступления коммунистов? Ведь члены КПРФ умудрялись устраивать фарс даже во время видео-заседаний. Используя возможность выступить очно, да ещё и в присутствии прессы, «красные» по очереди нарушали регламент заседания, выкрикивая фразы не по повестке и всячески срывали собрание. Первым выступившим коммунистом оказался Владимир Беспалов, который решил уточнить, почему его коллега, находящийся сейчас в СИЗО Артём Самсонов, отсутствует на заседании. Но председатель Заксобрания региона Александр Ролик погасил пыл депутата, доступно объяснив, почему Самсонова нет с ними даже онлайн. – У каждого отсутствующего депутата есть причины. Все, кроме депутата Самсонова, находятся в отпусках. А что касается Артёма Анатольевича – ну, мы все знаем, где он сейчас находится, и в соответствии с нормами федерального законодательства он не может принимать участие в подобного рода мероприятиях, – ответил Александр Ролик. Следом не заставил всех долго ждать и одиозный коммунист в красном галстуке Геннадий Шульга. Он явно хотел выплеснуть на головы коллег накопившееся недовольство судебной системой, и поэтому во время рассмотрения вопроса о назначении на должности новых мировых судей и начал свой спич. Прервать его не удалось даже Александру Ролику, поэтому «красному» попросту отключили микрофон. Не исключено, что Шульгу так завёл факт присутствия с ним в одном зале Игоря Попова – председателя Приморского краевого суда. Отличилась и Наталья Кочугова, которая решила ворваться в повестку и зачитать заявление фракции КПРФ о том, что Самсонова отключили от работы в парламенте. Но на её рвение всеми способами помешать закончить собрание тоже нашли управу, отключив микрофон. Следующее заседание регионального парламента назначено на очень красивую дату: 22.02.2022. И пока неизвестно, состоится ли оно в офлайн-режиме или пройдёт в режиме видеоконференцсвязи.

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