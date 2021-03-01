Народ недоволен: председателя Думы Находки Киселёва требуют лишить почётного звания

Подписаться под петицией о лишении Киселёва награды и высказать свою позицию можно на сайте change.org.
Почётное звание присваивается жителям Находки, которые имеют заслуги перед городом, внесли большой личный вклад в его развитие, чья многолетняя деятельность получила признание со стороны горожан. По мнению находкинцев, Киселёв такими качествами не обладает.
«Увы, деятельность Александра Киселёва не подпадает ни под одно из этих определений. В настоящее время Александра Киселёв является председателем Думы Находкинского городского округа. За время своего нахождения в этой должности он был неоднократно пойман прокуратурой на нарушениях антикоррупционного законодательства. При его попустительстве Дума городского округа превратилась в «междусобойчик», где важные для города и горожан решения принимаются за закрытыми дверями и уж точно не в интересах простых находкинцев. Последние несколько заседаний Александр Киселёв грубо нарушает право граждан, юридических лиц и представителей общественных объединений присутствовать на заседаниях. Право закреплено в статье 6 Федерального закона РФ от 09.02.2009 ФЗ-№8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», — следует из текста петиции.
Недавно Киселёв прославился решением о снятии с должности своего заместителя Татьяны Белоноговой, которая отказалась от части своей зарплаты в пользу медиков. Последней каплей для многих стало закрытое обсуждение коррупционных нарушений депутатов городской Думы и поднятие Киселёвым собственной зарплаты.
«Мы настаиваем на том, чтобы Александра Киселёва лишили звания «Почетный житель города Находка» в связи с поступками, порочащими честь и достоинство как наши, так и других почетных жителей города.
Мы считаем, что человек, который погряз в коррупции и скандалах, не может носить почетного звания», — заключают авторы петиции.
На данный момент под текстом петиции подписались уже 137 человек. В комментариях можно встретить мнения и других находкинцев о деятельности Киселёва.
«Я подписываюсь потому, что считаю недопустимым являться почётным гражданином города Находка и при этом участвовать в развале и уничтожении самого города. Таким людям, как Киселев, нет доверия и уважения», — написала Людмила Нечаева.
Стоит отметить, что среди обладателей звания «Почётный житель Находки» Инесса Пестерова, Мария Попова, Фёдор Конюхов, известный далеко за пределами родного города. Имеет ли право Киселёв находиться в одном ряду с другими людьми?