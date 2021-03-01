Народ недоволен: председателя Думы Находки Киселёва требуют лишить почётного звания

«Увы, деятельность Александра Киселёва не подпадает ни под одно из этих определений. В настоящее время Александра Киселёв является председателем Думы Находкинского городского округа. За время своего нахождения в этой должности он был неоднократно пойман прокуратурой на нарушениях антикоррупционного законодательства. При его попустительстве Дума городского округа превратилась в «междусобойчик», где важные для города и горожан решения принимаются за закрытыми дверями и уж точно не в интересах простых находкинцев. Последние несколько заседаний Александр Киселёв грубо нарушает право граждан, юридических лиц и представителей общественных объединений присутствовать на заседаниях. Право закреплено в статье 6 Федерального закона РФ от 09.02.2009 ФЗ-№8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», — следует из текста петиции.