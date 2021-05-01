Старт состоялся: Роза Чемерис побывала в Хасанском районе и получила наказы жителей

Старт состоялся: Роза Чемерис побывала в Хасанском районе и получила наказы жителей
Старт состоялся: Роза Чемерис побывала в Хасанском районе и получила наказы жителей
Сегодня, 13:17ПолитикаФото: Алиса Сухарева
Автопробег кандидата на праймериз «Единой России» Розы Чемерис начался. Политик посетила Хасанский район — именно его участник предварительного голосования выбрала первой точкой проезда. Роза Чемерис пообщалась с жителями, которые рассказали ей о том, что наиболее сильно волнует их в данный момент.

В 9:30 утра от штаба Розы Чемерис во Владивостоке отъехал большой автобус. Как и обещала, кандидат на праймериз отправилась в автопробег по районам края, входящим в 62 избирательный округ. Первая точка — Хасанский район, Барабаш. Здесь политик встретилась с пожарными поселка. 30 апреля отмечается профессиональный праздник тех, кто защищает людей от пожаров.

«Вы — настоящие герои. Я сейчас смотрю и вижу, как много собралось здесь детей — больших, маленьких. И с каким восторгом они смотрят на вас! И спасибо вам за то, что вы, своим ежедневным героизмом, дарите нам возможность чувствовать себя защищенными», — поздравила Роза Чемерис сотрудников пожарной части.

Автопробег по Хасанскому району отличало большое количество встреч. Как отметили люди, пришедшие на встречу, у Розы Чемерис на каждый вопрос был готов аргументированный ответ с четко обозначенными сроками. Хотя некоторые запросы могли поставить в тупик.

«Роза, мне бы краски, чтобы памятник привести в порядок. Совсем обветшал он», — обратился к кандидату на праймериз житель следующего населенного пункта в маршруте автопробега — Славянки.

«Через неделю мы доставим вам 20 литров краски», — ответила Роза Чемерис.

Асфальт до рыбзавода, замена земельного участка, который многодетной семье выдали на непригодном склоне, — вопросы к участнику праймериз носили разноплановый характер.

«Роза, а вы кто по образованию», — поинтересовался житель поселка Барабаш у кандидата.

«Я? У меня их три — журналист, дипломат и политолог. А вы кто?», — не растерялась Роза Чемерис.

Молодая команда и стремление сделать предварительное голосование конкурентным, важным для людей и интересным им — об этом говорила политик на встрече с жителями района. Роза Чемерис отметила, что для нее важно, чтобы молодежь не покидала Приморье. А это возможно только в том случае, если будут созданы понятные перспективы: хорошая работа, высокие зарплаты, уверенность в завтрашнем дне. И добиться воплощения в жизнь всех этих запросов от молодежи намерена кандидат на праймериз Роза Чемерис.

«Все, что в моих силах — я готова сделать», — подвела итог встречи в Славянке Роза Чемерис.

Сюжеты:
Приморье
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