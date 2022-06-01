Приморские парламентарии категорически осудили поступок «красного» депутата Васюкевича и его «товарищей»

В минувшую пятницу, 27 мая, в ЗСПК разразился громкий скандал. Нарушив регламент заседания, на котором присутствовал губернатор Олег Кожемяко по случаю выступления перед депутатами с отчётом за 2021 год, представитель КПРФ Леонид Васюкевич выступил с заявлением против СВО на Украине.

Во время утверждения повестки дня Васюкевич зачитал обращение к главе государства, в котором потребовал прекратить спецоперацию на Украине и вывести войска. При этом депутат от КПРФ никак не реагировал на замечания спикера Александра Ролика о том, что нарушает регламент. В итоге председателю ЗС ПК пришлось лишить коммуниста слова. Как заявил Васюкевич, обращение подписали четыре депутата от КПРФ — Геннадий Шульга, Наталья Кочугова и Александр Сустов. Однако публично на заседании коллегу поддержал только Шульга, что касается двух других представителей фракции, они поспешили опровергнуть слова Леонида Васюкевича, сказав, что своих подписей под обращением не ставили. Большинство приморских парламентариев категорически осудили поступок своих коллег-коммунистов. Сделал это в том числе и глава фракции КПРФ Анатолий Долгачёв, назвав произошедшее «абсолютным демаршем», никак не согласованным с фракцией. Лидер приморских коммунистов пообещал применить к его участникам, состоящим в партии, самые жесткие меры. — Это была политическая провокация, не предусмотренное регламентом действие оппозиционно настроенных депутатов. В соответствии с регламентом я пытался прервать выступление депутата Васюкевича. Тем не менее, пришлось использовать такую регламентную форму, как лишение слова. Большинство депутатов поддержало это решение, — заявил спикер ЗС ПК Александр Ролик. Отметим, что Леонид Васюкевич не впервые «подставляет» губернатора Олега Кожемяко, демонстрируя антигосударственную позицию. Достаточно вспомнить, что в голосовании по поправкам в Конституцию РФ летом 2020 года Безверховское сельское поселение, главой которого в тот период был Леонид Васюкевич, показало один из худших результатов по региону. При общем проценте одобрения изменений в основной закон РФ со стороны приморцев в 78,86 процента, результат по одному из избирательных участков в Безверхово составил всего 53,57 процента голосов, а по второму — 57,14 процента голосов. Как писало «Восток-Медиа», данный результат стал закономерным для поселения, глава которого лично призывал жителей голосовать против поправок. Отметим, что 1 июня стало известно об исключении из фракции КПРФ Васюкевича и Шульги. Как отметил первый секретарь крайкома Анатолий Долгачёв, «эти депутаты дискредитировали нашу партию своим демаршем»., «Васюкевич и Шульга не члены партии, поэтому мы исключили их только из состава фракции. Официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины» — резюмировал депутат.

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