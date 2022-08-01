Эксперты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю заявили, что если в молочном продукте «пломбир», изготовленному по ГОСТу используются фитостерины, то производитель должен поменять название. Такое наименование можно

Такое наименование можно использовать только в отношении молочного продукта, в составе которого нет растительных жиров. В редакцию газеты «Золотой Рог» пришел официальный ответ от надзорного органа, касающийся растительных включений в популярное молочное лакомство от ООО «Арсеньевский молочный комбинат». Согласно протоколу испытаний № 9063-П от 17 июня 2022 года, который имеется в распоряжении редакции, отобранные для анализа образцы мороженого «пломбир», изготовленного ООО «Арсеньевский молочный комбинат», содержат сразу четыре недопустимых элемента. Это, так называемые, фитостерины или растительные жиры, в которые входят брассикастерин, бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Обычно их используют недобросовестные производители, чтобы удешевить процесс производства. «Мороженое, в составе которого используется заменитель молочного жира, согласно понятиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», является «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира» с массовой долей жира не более 12 процентов. Использование производителем понятия «пломбир» на потребительской упаковке продукции, произведенной с использованием заменителя молочного жира, вводит в заблуждение потребителей продукции относительно её состава, поскольку применять данное наименование возможно только в отношении «молочного продукта» или «молочного составного продукта»», — значится в официальном письме Роспотребнадзора по Приморскому краю в адрес редакции. Помимо этого в ведомстве заявили, что продукты питания, на которых указана недостоверная информация, являются фальсификатом. «Согласно понятиям, установленным Федеральным законом от 02.01.2022 года № 29-ФЗ „О качестве и безопасности пищевой продукции“, пищевые продукты, информация о которых является заведомо недостоверной, являются фальсифицированными», — добавили в надзорном органе. Напомним, что в июне текущего года Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края» провёл исследование мороженого «Пломбир» производства ООО «Арсеньевский молочный комбинат», которое выпускается в килограммовых упаковках. Так как факт наличия растительных жиров скрыт от потребителей и не вынесен в состав на упаковку продукции, можно предположить, что производитель сознательно скрывает наличие фитостеринов в десерте и вводит в заблуждение потребителей, выдавая дешевую продукцию за ГОСТовскую.

Материалы по теме: Какое мороженое в Приморье готово к летнему сезону: контрольная закупка

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter