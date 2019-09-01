Чуркин показал дурной пример

ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: Согласно законодательству, досрочное голосование на муниципальных выборах начинается за 10 дней до Единого дня голосования. В срок до 3 сентября избиратели округа №9 могут отдать свой голос в помещении территориальной избирательной комиссии (ТИК) Первомайского района, а затем – в помещениях участковых избиркомов. Заполненные бюллетени будут помещены в конверты и учтены при подсчете голосов 8 сентября. Численность избирателей округа №9 составляет около 28 тысяч человек. Если явка в Единый день голосования будет такой же, как два года назад на «основных» выборах в Думу Владивостока (10%), а масштабы досрочного голосования сохранятся на нынешнему уровне в течение всех 10 дней, то вклад «досрочки» в итоговые результаты выборов будет очень значительным.