Депутат Игорь Чемерис оправдывает доверие людей

Депутат Игорь Чемерис в ответ им заявил, что в планах на ближайшее будущее строительство культурно-спортивного комплекса в поселке Трудовое, в котором будут заниматься, как и дети, так и представители старшего поколения. Но пока его возведение еще не началось, для творческого коллектива будет найдено место в уже существующих учреждениях муниципалитета.