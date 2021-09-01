Депутат Игорь Чемерис оправдывает доверие людей

Ветеранов волновали остросоциальные вопросы: состояние сквера, где ежегодно проводится празднование Дня Победы – по их мнению, он не облагорожен и в нем не хочется долго находиться. Также беспокоил неработающий светофор, из-за которого путь детей до школы становится опасным.
Люди недовольны и отсутствием остановочного павильона в самом центре поселка. По их словам в плохую или ветреную погоду укрыться от осадков и не замерзнуть – невозможно. А школьники, особенно зимой, в ожидании транспорта испытывают сильный дискомфорт и после простужаются.
Не нравится ветеранам и стихийный рынок, который занимает всю пешеходную зону в самом центре Трудового: торговцы мешают передвигаться пожилым гражданам и портят внешний облик главной улицы населенного пункта.
«Часть торговцев уже убрали. Они должны быть на территории рынка, а тротуар – для пешеходов», - согласился с пенсионерами Игорь Чемерис.
Участников хора, которые также присутствовали на встрече с депутатом, интересовало место, в котором они могли бы собираться, общаться и проводить репетиции хора.
«У нас нет клуба. Нам негде собираться хором. Раньше был шахтерский клуб, но сейчас мы не знаем, что с ним», - рассказали парламентарию участники встречи.
Депутат Игорь Чемерис в ответ им заявил, что в планах на ближайшее будущее строительство культурно-спортивного комплекса в поселке Трудовое, в котором будут заниматься, как и дети, так и представители старшего поколения. Но пока его возведение еще не началось, для творческого коллектива будет найдено место в уже существующих учреждениях муниципалитета.
«Будем строить культурно спортивно комплекс в районе стадиона школы №79 и для детей, и для таких взрослых как вы», - сказал депутат.
Подводя итоги встречи, Игорь Чемерис отметил, что большая часть обозначенных вопросов уже в работе, а часть из них удастся решить в ближайшей перспективе.
«Признателен за ваши советы и доверие. Приложу все усилия, чтобы его оправдать», - завершил общение с ветеранами депутат.