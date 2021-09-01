Депутат Игорь Чемерис оправдывает доверие людей

Депутат Игорь Чемерис оправдывает доверие людей
Депутат Игорь Чемерис оправдывает доверие людей
Сегодня, 12:49ПолитикаФото: Золотой Рог
Депутат Игорь Чемерис провел встречу с представителями местного отделения Совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов в поселке Трудовое Владивостокского городского округа. Общение парламентария с жителями населенного пункта прошло в местной библиотеке.

Ветеранов волновали остросоциальные вопросы: состояние сквера, где ежегодно проводится празднование Дня Победы – по их мнению, он не облагорожен и в нем не хочется долго находиться. Также беспокоил неработающий светофор, из-за которого путь детей до школы становится опасным.

Люди недовольны и отсутствием остановочного павильона в самом центре поселка. По их словам в плохую или ветреную погоду укрыться от осадков и не замерзнуть – невозможно. А школьники, особенно зимой, в ожидании транспорта испытывают сильный дискомфорт и после простужаются.

Не нравится ветеранам и стихийный рынок, который занимает всю пешеходную зону в самом центре Трудового: торговцы мешают передвигаться пожилым гражданам и портят внешний облик главной улицы населенного пункта.

«Часть торговцев уже убрали. Они должны быть на территории рынка, а тротуар – для пешеходов», - согласился с пенсионерами Игорь Чемерис.

Участников хора, которые также присутствовали на встрече с депутатом, интересовало место, в котором они могли бы собираться, общаться и проводить репетиции хора.

«У нас нет клуба. Нам негде собираться хором. Раньше был шахтерский клуб, но сейчас мы не знаем, что с ним», - рассказали парламентарию участники встречи.

Депутат Игорь Чемерис в ответ им заявил, что в планах на ближайшее будущее строительство культурно-спортивного комплекса в поселке Трудовое, в котором будут заниматься, как и дети, так и представители старшего поколения. Но пока его возведение еще не началось, для творческого коллектива будет найдено место в уже существующих учреждениях муниципалитета.

«Будем строить культурно спортивно комплекс в районе стадиона школы №79 и для детей, и для таких взрослых как вы», - сказал депутат.

Подводя итоги встречи, Игорь Чемерис отметил, что большая часть обозначенных вопросов уже в работе, а часть из них удастся решить в ближайшей перспективе.

«Признателен за ваши советы и доверие. Приложу все усилия, чтобы его оправдать», - завершил общение с ветеранами депутат.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
депутатПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы