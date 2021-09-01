Парламентарий Игорь Чемерис уделяет большое внимание наказам и просьбам жителей Владивостока и Артемовского ГО

Многих волновал вопрос о судьбе гаражей, существующих уже более 20 лет и которые могут снести в ближайшее время.
Жильцы улицы Александровича обратились к Игорю Чемерису с просьбой оказать помощь в оформлении земли под гаражами.
«Это место, где они сейчас стоят, с 2000 года принадлежало военной части. В данный момент более 70 гаражей, каждый из которых используется, хотят снести. Но мы хотим их оставить и хотим платить за них. Помогите, пожалуйста, их оформить в соответствии с законом», - рассказывает инициативный жилец дома №18 по улице Александровича.
Интересно, что похожая история с гаражами была и у жителей улицы Лермонтова в поселке Трудовое. Там владельцы гаражей также хотят узаконить место под ними.
Мамочек с детьми беспокоило состояние детской площадки, которая была построена еще в 2020 году по программе «1000 дворов». По словам родительниц, резиновое покрытие некачественное – в некоторых местах оно стерлось и раскрошилось. А ребята, играющие на нем босиком, приходят домой черные и грязные – резиновая крошка сильно красится.
«Её нам построили меньше года назад, но уже сейчас оно в ужасном состоянии. Есть ли какие-то гарантийные обязательства у подрядчика перед нами? И кому вообще принадлежит этот объект? Мы ведь не должны за свой счет проводить ремонт новой площадки!», - рассказывает жительница улицы Александровича.
Депутат согласился с недовольством родителей и заявил, что направит запрос в администрацию Владивостока, чтобы выяснить, кто должен отвечать за состояние спортивной площадки.
Остро стоит вопрос и с освещением Садгорода. По словам местных жителей сейчас в округе нет ни одного фонаря, который бы освещал путь до железнодорожной станции. Сейчас из-за сокращения светового дня проблема становится актуальной.
Жители улицы Свердлова, в свою очередь, рассказали парламентарию о том, что к их домам нет удобного автобусного маршрута. Из-за этого добираться на работу в центр Владивостока приходится или сильно рано до начала трудового дня, или с большим опозданием, или с множеством пересадок.
Игорь Чемерис пообещал вникнуть в данный вопрос и рассмотреть возможность продлить существующий автобусный маршрут, так как новая асфальтированная дорога позволяет это сделать.