"Почему за счет и без того самых бедных?"

Судьбу районного коэффициента для приморцев могут решить на федеральном уровне Оппозиция губернатору Приморья образовалась там, где не ждали - в краевых профсоюзах. Вместо обсуждения новой системы оплаты труда бюджетников профорги сосредоточились на критике подчиненных Олега КОЖЕМЯКО. Очередной виток конфликта произошел после заседания Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое состоялось 26 сентября. Напомним, что подписанное 2 сентября постановление администрации Приморья №565-па вызвало критику со стороны Федерации профсоюзов Приморского края. Представители ФППК настаивают: реальная зарплата приморских бюджетников после 1 января уменьшится. В администрации Приморья изменения в системе оплаты труда работников госучреждений объяснили приведением краевого законодательства в соответствие с федеральным, а предположения о снижении реальных зарплат опровергли, пообещав: даже несмотря на снижение РК, после Нового года бюджетники будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас. Досье "Золотого Рога": Постановление администрации Приморья №565 предусматривает снижение районного коэффициента, применяемого при начислении заработной платы сотрудников государственных учреждений. Сейчас он равен 1,3. Но после 1 января на основной территории Приморья составит 1,2 (за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также сельских населенных пунктов и рабочих поселков приграничной 30-километровой зоны). При этом с 1 января 2020 года на 10% увеличивается размер окладов бюджетников, у которых районный коэффициент снизится с 1,3 до 1,2. По оценкам АПК, изменения коснутся около 30 тысяч сотрудников образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры и социального обслуживания. 12 сентября краевые профсоюзы в своем пресс-релизе поспешили сообщить об отмене 565-го постановления, в то время как администрация Приморья заявила о продолжении обсуждения отдельных пунктов документа. Оно последовало в прошлый четверг, 26 сентября, на заседании Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На нем работодатели Приморья поддержали повышение окладов бюджетников края на 10% при снижении районного коэффициента с 1,3 до 1,2 в 2020 году. Как рассказал газете «Золотой Рог» один из участников обсуждения, дискуссия получилась достаточно жаркой, однако по итогам голосования большинство работодателей выступили в пользу изменений. Таким образом, две из трех сторон комиссии – АПК и представители работодателей – поддержали постановление №565. Отметим, что руководитель ФППК Владимир ИСАКОВ в заседании трехсторонней комиссии участия не принимал, поскольку именно в это время находился за пределами края. - Администрация и работодатели поддержали принятие данного нормативно-правового акта. Профсоюзы проголосовали против. Но работа над постановлением продолжится, - прокомментировала итоги встречи и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана КРАСИЦКАЯ. Как уточнила Светлана Красицкая, со стороны профсоюзов были высказаны предложения по внесению дополнений в постановление №565, которые будут обсуждаться в дальнейшем. Окончательное решение необходимо принять до 15 ноября, чтобы заранее уведомить работников о переходе к новой системе оплаты труда с 1 января 2020 года. - К сожалению, профсоюзы не поддержали реальный рост заработной платы тех бюджетных работников, работодателем которых является губернатор. Мы гарантируем рост окладов, а оклад - это гарантированная часть выплаты, которая не может быть снижена. В результате повышения окладов на 10% реальная заработная плата вырастет более чем на 3%. Сегодня мы не были услышаны профсоюзами, но надеемся на дальнейшую конструктивную работу с ними, - добавила директор департамента финансов Приморского края Наталья СНИТКО. По ее словам, в подготовленном проекте бюджета Приморья на 2020-2022 годы предусмотрены средства на повышение окладов краевым бюджетникам. Однако в профсоюзах решили пойти на эскалацию конфликта и заявления чиновницы назвали «верхом цинизма». - Можно сколько угодно прикрываться благими целями, ссылаться на то, что высвобожденные из бюджета средства пойдут на ремонт дорог, школ и больниц. Непонятно одно - почему за счет и без того самых бедных? Администрация края могла бы поискать ресурсы и для повышения окладов, и для переговоров с правительством о субсидировании этих расходов на коэффициент, как предлагают профсоюзы, - цитирует сайт ФППК зампреда организации Дмитрия КРАВЧЕНКО. И в администрации, и в профсоюзах признают: оптимальным решением стало бы принятие федеральным центром решения об установлении районного коэффициента для Приморья в размере 1,3. В этом случае региону не нужно будет выкраивать средства на компенсацию разницы между установленным федерацией в 90-ых годах коэффициентом 1,2 и пока действующим коэффициентом 1,3. В ФППК предлагают установить в Приморском крае и других территориях ДФО районные коэффициенты не ниже 1,3 к заработной плате рабочих и служащих предприятий всех форм собственности и заявляют о готовности обратиться с этим предложением в правительство РФ и Российскую трехстороннюю комиссию. В то же время, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил ШМАКОВ не поднимал тему районного коэффициента для приморцев ни в ходе Восточного экономического форума, ни на встрече с премьер-министром России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 13 сентября. На фото: Профсоюзы Приморья вновь оседлали «вечную проблему». Фото Fppk.org. Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

