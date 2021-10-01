В Приморье каждый пятый житель старше 60 лет

В Приморье каждый пятый житель старше 60 лет
В Приморье каждый пятый житель старше 60 лет
Сегодня, 12:38ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Первого октября во всем мире отмечают День пожилого человека. Приморскстат к этой дате собрал статистическую информацию о приморцах серебряного возраста.

Так, по данным организации, в Приморье на начало 2021 года проживало 416,5 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше — практически каждый пятый житель края. Большинство из них — 76% — в городской местности. Число пожилых людей в крае с каждым годом растет и за последние пять лет увеличилась на более чем на 30 тыс. человек.

Распределение численности населения в возрасте 60 лет и старше по возрастным группам на начало 2021 года сложилось следующим образом: в пожилом возрасте 60-74 лет находились 76%, в старческом возрасте 70-79 лет — 22%, долгожителей в возрасте 90 лет и старше — 2%.

Следует отметить, что число женщин в возрасте 60 лет и старше превышает численность мужчин соответствующего возраста почти на 114 тыс. человек (в 1,8 раза). Среди лиц в возрасте 80 лет и старше, женщин почти в три раза больше, чем мужчин.

Основной доход пожилых людей — пенсия по старости. Ее получают 85%. Средний размер пенсии составил 16034 рубля, что на 5,8% больше, чем на начало 2020 года, в реальном выражении (с учетом изменения цен) увеличение составило 0,7%.

Каждый четвертый пенсионер Приморья продолжает работать, так как средний размер пенсии составляет всего 32% среднемесячной заработной платы работников организаций.

Более подробную информацию о жизни пожилых людей позволит узнать предстоящая Всероссийская перепись населения. Напомним, она пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Переписаться можно будет самостоятельно на портале Госуслуг, через переписчика, либо на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьепенсионеры
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы