В Приморье каждый пятый житель старше 60 лет

Первого октября во всем мире отмечают День пожилого человека. Приморскстат к этой дате собрал статистическую информацию о приморцах серебряного возраста.

Так, по данным организации, в Приморье на начало 2021 года проживало 416,5 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше — практически каждый пятый житель края. Большинство из них — 76% — в городской местности. Число пожилых людей в крае с каждым годом растет и за последние пять лет увеличилась на более чем на 30 тыс. человек. Распределение численности населения в возрасте 60 лет и старше по возрастным группам на начало 2021 года сложилось следующим образом: в пожилом возрасте 60-74 лет находились 76%, в старческом возрасте 70-79 лет — 22%, долгожителей в возрасте 90 лет и старше — 2%. Следует отметить, что число женщин в возрасте 60 лет и старше превышает численность мужчин соответствующего возраста почти на 114 тыс. человек (в 1,8 раза). Среди лиц в возрасте 80 лет и старше, женщин почти в три раза больше, чем мужчин. Основной доход пожилых людей — пенсия по старости. Ее получают 85%. Средний размер пенсии составил 16034 рубля, что на 5,8% больше, чем на начало 2020 года, в реальном выражении (с учетом изменения цен) увеличение составило 0,7%. Каждый четвертый пенсионер Приморья продолжает работать, так как средний размер пенсии составляет всего 32% среднемесячной заработной платы работников организаций. Более подробную информацию о жизни пожилых людей позволит узнать предстоящая Всероссийская перепись населения. Напомним, она пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Переписаться можно будет самостоятельно на портале Госуслуг, через переписчика, либо на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

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