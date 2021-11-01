Древний вулкан, зоопарк и бассейн под открытым небом: уникальный туристический маршрут предлагают в Приморье

Древний вулкан, зоопарк и бассейн под открытым небом: уникальный туристический маршрут предлагают в Приморье

Древний вулкан, зоопарк и бассейн под открытым небом: уникальный туристический маршрут предлагают в Приморье

Сегодня, 13:03
Политика
Фото: Золотой рог
Туризм в Приморье часто ассоциируют именно с Владивостоком. Однако и за его пределами есть, что посмотреть — как семьёй, так и дружеской компанией. Туристско-информационный центр Приморского края предлагает маршрут в Уссурийском городском округе.

Все достопримечательности можно посетить как отдельно, так и уложить в поездку на выходные.

Для семейного отдыха подойдёт «Изумрудная долина» — этнографический парк, где можно отдохнуть как семьёй, так и компанией друзей. Для детей на территории парка проводятся экскурсии — по маршруту от реконструкции палеолита до русского средневековья. Также работает резиденция Деда Мороза, где местные дети участвуют в мастер-классах и тематических развлечениях.

Фото:Золотой рог

Любители природы будут рады полюбоваться на Барановский Вулкан в селе Красный Яр — последнее извержение на нём было около двух миллионов лет назад, а сейчас это — место с живописнейшим видом на реку Раздольная и уникальный памятник природы.

Фото:Золотой рог

В зоопарке «Чудесный» рады и взрослым, и детям. Милые енотики, красавцы-тигры и настоящие «звёзды» парка — бойкие и шустрые козочки, которые, если повезёт, будут сопровождать на протяжении всей экскурсии — все они ждут гостей в уютном зоопарке. У всех животных — просторные вольеры и загоны, где они могут побегать, поиграть и пообщаться с посетителями.

Фото:Золотой рог

Любители истории тоже найдут досуг по душе — уже в центре города. Это старые улочки с их неповторимой атмосферой тихого провинциального города — уникальная архитектура переносит туристов в загадочную атмосферу конца XIX века.

Для более тесного знакомства с исторической частью к вниманию гостей — Дом-музей Петра Цоя и городской парк культуры и отдыха ДОРА, жемчужиной которого по праву считают каменную черепаху — специалисты датируют изваяние XII веком.

Фото:золотой рог

Примечателен также тёплый бассейн под открытым небом — плавать там могут как дети, так и взрослые. В нём проводятся тренировки — как для совсем юных пловцов, так и для опытных спортсменов.

Фото:Золотой рог

В селе Дубовый Ключ расположилась уютная и необычная база ландшафта «Морозовский хутор», буквально вся состоящая из мест для фотозон, живописных беседок и необычной мебели. В ней природная красота Приморья тесно переплетается с творениями человеческой мысли и рук, создавая неповторимое место для семейного отдыха.

Фото:Золотой рог

«Уссурийск и пригород — это места, достойные внимания туристов, которые совершенно точно принесут массу незабываемых впечатлений гостям», — подчеркивают специалисты туристического агентства Приморского края.

Фото:Золотой рог

Достопримечательности стали доступны для жителей и гостей края благодаря реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы

Сюжеты:
Приморский край
туризмПриморье
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