Владивосток освобождается из ледяного плена

В настоящее время Владивосток постепенно освобождается из ледяного плена. Сотрудники муниципальной службы, привлеченные коммерческие организации, бригады ТОФ, МЧС, лесничества и волонтеры продолжают наводить в городе порядок. Днем ведется преимущественно ручная очистка тротуаров, лестниц, переходов, повторно обрабатываются участки, где образуется наледь. Что касается спецтехники, то днем ее задействуют в расчистке тех участков, где это не вызывает существенных помех движению автотранспорта. Но основные работы по вывозу собранного снега и льда в разных районах города проводятся ночью. С городских улиц уже вывезено более 1400 КАМАЗов льда и снега.