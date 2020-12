Владивосток освобождается из ледяного плена

28 ноября во Владивостоке прошел общегородской субботник по ликвидации последствий стихии. В нем приняли участие более 4,5 тысяч человек.

28 ноября во Владивостоке прошел общегородской субботник по ликвидации последствий стихии. В нем приняли участие более 4,5 тысяч человек – работники дорожных и коммунальных служб, управляющих компаний, сотрудники предприятий и организаций, администрации города и подведомственных учреждений, волонтеры, курсанты, студенты и неравнодушные граждане. Подобного разгула стихии со шквалистым ветром и ледяным дождем, обрушившимся на Владивосток в ночь на 19 ноября, не припомнят даже старожилы. К утру город покрылся толстым слоем льда. Не выдерживая его веса, ломались деревья, падали фонарные столбы, рушились опоры линий электропередач. Часть горожан осталась без тепла, воды и света. Прошла неделя, город постепенно приходит в себя. Уже на следующий день после природного катаклизма, работники муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» приступили к уборке упавших деревьев и веток, очистке тротуаров и проездов от снега и наледи, а на дороги вышло до 180 единиц муниципальной спецтехники. Спустя сутки в большинстве домов начала стабилизироваться ситуация с водо-, электро- и теплоснабжением. Там же, где ситуация оставалась по-прежнему сложной (часть Первомайского района, острова Попова, Русский, район бухты Щитовая, поселки Рыбачий и Трудовое), городские власти организовали работу полевых кухонь, пунктов временного размещения и круглосуточных детских садов. Для детей, в домах которых не удалось возобновить подачу воды и света, было организовано бесплатное 3-х разовое питание в школах и детских садах. Людям начали раздавать газовые баллоны и плиты, питьевую воду, оказывать адресную помощь продуктами питания. Глава Владивостока Олег Гуменюк лично проконтролировал оказание помощи населению Русского. Он побывал во всех поселках острова и пообщался с жителями. Здесь продолжают работать полевые кухни - как стационарные, так и передвижные. После закрытия Русского моста в связи с его обледенением, на остров запустили паром. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, специалисты работают круглосуточно. В ряде поселков Русского острова запущено энергоснабжение от автономных источников - там электричество подают по графику. Кроме того, восстановлено электроснабжение на островах Рейнеке и Попова. В настоящее время Владивосток постепенно освобождается из ледяного плена. Сотрудники муниципальной службы, привлеченные коммерческие организации, бригады ТОФ, МЧС, лесничества и волонтеры продолжают наводить в городе порядок. Днем ведется преимущественно ручная очистка тротуаров, лестниц, переходов, повторно обрабатываются участки, где образуется наледь. Что касается спецтехники, то днем ее задействуют в расчистке тех участков, где это не вызывает существенных помех движению автотранспорта. Но основные работы по вывозу собранного снега и льда в разных районах города проводятся ночью. С городских улиц уже вывезено более 1400 КАМАЗов льда и снега. Светлана Смиронова

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter