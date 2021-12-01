QR-код стал предметом первой необходимости: в крае всё больше мест, куда без него не пустят

QR-код стал предметом первой необходимости: в крае всё больше мест, куда без него не пустят
QR-код стал предметом первой необходимости: в крае всё больше мест, куда без него не пустят
Сегодня, 14:43ПолитикаФото: Золотой Рог
В Приморье за прошедшие сутки зарегистрировано 458 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, и 88 474 случаев нарастающим итогом.

Число привитых составляет 796 415 человек, заболевших после полного курса вакцинации — 1008 человек (0,2%), что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%) и является дополнительным аргументом в пользу вакцинации — одной из наиболее эффективных мер профилактики COVID-19, указали в региональном Роспотребнадзоре.

При этом, показатели охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции на территории края не позволяют сформировать коллективный иммунитет. Несмотря на рост количества мобильных прививочных пунктов и увеличение приёмных часов, план по законченной вакцинации выполнен на 43,3%.

В итоге краевой Роспотребнадзор ввёл дополнительные санитарно-противоэпидемические меры в Приморье — расширен перечень мест, куда можно попасть только с QR-кодом. Теперь этот штрих-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции, либо перенесённое заболевание, граждане должны предъявлять во всех организациях розничной торговли промтоварами. Кроме того, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В новой редакции постановления Роспотребнадзора указано, что перечисленные выше документы необходимо предъявлять при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых предприятия и организации, а также индивидуальные предприниматели оказывающие услуги в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), предприятий розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением аптек, а также организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости), а также гостиничные услуги, услуги парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов.

Собственники бизнеса должны не допускать граждан на объекты, в которых осуществляется данная деятельность, без предъявления ими соответствующего QR-кода. Также на этих объектах необходимо установить пункты контроля и мобильные ограждения для проверки наличия и действительности электронного сертификата, предъявляемого гражданином, либо проверки наличия у гражданина медотвода.

Проверка QR-кода осуществляется с помощью его сканирования камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства, подключенного к интернету.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьековид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы