QR-код стал предметом первой необходимости: в крае всё больше мест, куда без него не пустят

Число привитых составляет 796 415 человек, заболевших после полного курса вакцинации — 1008 человек (0,2%), что является низким процентом среди привитых (не более 2,5%) и является дополнительным аргументом в пользу вакцинации — одной из наиболее эффективных мер профилактики COVID-19, указали в региональном Роспотребнадзоре.
При этом, показатели охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции на территории края не позволяют сформировать коллективный иммунитет. Несмотря на рост количества мобильных прививочных пунктов и увеличение приёмных часов, план по законченной вакцинации выполнен на 43,3%.
В итоге краевой Роспотребнадзор ввёл дополнительные санитарно-противоэпидемические меры в Приморье — расширен перечень мест, куда можно попасть только с QR-кодом. Теперь этот штрих-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции, либо перенесённое заболевание, граждане должны предъявлять во всех организациях розничной торговли промтоварами. Кроме того, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, уточнили в пресс-службе регионального правительства.
В новой редакции постановления Роспотребнадзора указано, что перечисленные выше документы необходимо предъявлять при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых предприятия и организации, а также индивидуальные предприниматели оказывающие услуги в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), предприятий розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением аптек, а также организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости), а также гостиничные услуги, услуги парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов.
Собственники бизнеса должны не допускать граждан на объекты, в которых осуществляется данная деятельность, без предъявления ими соответствующего QR-кода. Также на этих объектах необходимо установить пункты контроля и мобильные ограждения для проверки наличия и действительности электронного сертификата, предъявляемого гражданином, либо проверки наличия у гражданина медотвода.
Проверка QR-кода осуществляется с помощью его сканирования камерой смартфона, планшета или иного подобного устройства, подключенного к интернету.