QR-код стал предметом первой необходимости: в крае всё больше мест, куда без него не пустят

В итоге краевой Роспотребнадзор ввёл дополнительные санитарно-противоэпидемические меры в Приморье — расширен перечень мест, куда можно попасть только с QR-кодом. Теперь этот штрих-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции, либо перенесённое заболевание, граждане должны предъявлять во всех организациях розничной торговли промтоварами. Кроме того, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, уточнили в пресс-службе регионального правительства.