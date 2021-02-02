Псевдооппозиция: Дешевый имидж за большие деньги

«В нашей стране, да и в мире практически невозможно найти такого человека, который при наличии условного срока может путешествовать по России, ездить за границу, лечиться там. Почему одним закон писан, а другим нет? В этой ситуации все призывы к санкциям или их расширении также надо воспринимать как элемент шоу, не более того. Коллективный запад и Германия, которая сегодня имеет явно лидерские позиции в Европе, продемонстрировали более чем прагматический расчет к Навальному. Они его используют не для победы демократии, а для того, чтобы выбить в последствии более выгодные тарифы на топливо, которое поступает из России. Т.е. все предлагаемые санкции и возможное их введение, лишь способ давление на нашу страну, с целью получить выгодные скидки, сформировать бизнес-климат, внутри которыго можно манипулировать. В то же время мы должны понимать, что „Северный поток-2“ никто не собирается останавливать. Европе нужен российский газ. Другой вопрос, что представители ФБК в этом случае выглядят как люди, преследующие исключительно собственные интересы, далекие от патриотизма и борьбы за справедливость», — полагает Виктор Бурлаков.