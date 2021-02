Псевдооппозиция: Дешевый имидж за большие деньги

Накануне своего возвращения из Берлина в Москву в почти опломбированном самолете «лидер всея оппозиции» Алексей Навальный на странице в соцсети опубликовал список российских высокопоставленных лиц.

В их числе глава Минздрава России Михаил Мурашко, директор ФСБ Александр Бортников, пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков и даже Роман Абрамович. Именно к ним, по мнению оппозиционной общественности, страны Запада, в том числе новоиспеченный президент США Джо Байден должны применить санкции. Не далее как пару дней назад по всем телеграм-каналам и центральным лентам новостей разлетелась новость о том, что санкции к этим бизнесменам и чиновникам действительно находятся на рассмотрении. Напрашиваются вопросы: как относиться к таким заявлениям и не связаны ли подобные сентенции с банальными бизнес-интересами? Наш эксперт доцент кафедры Тихоокеанской Азии Восточного института ДВФУ, кандидат политических наук Виктор Бурлаков полагает, что оппозиционная деятельность самого Алексея Навального интересна только ему самому. Подобная оппозиция настроена хапнуть при первом удобном случае, как говорил когда-то в своих миниатюрах Михаил Задорнов еще в начале 90-х годов, описывая любых оппозиционеров. В этой ситуации любая акция Навального или «за Навального» — простая клоунада, элемент политического шоу, цель которых заработать денег, через донаты или просто нарабатывая дешевый имидж. «В нашей стране, да и в мире практически невозможно найти такого человека, который при наличии условного срока может путешествовать по России, ездить за границу, лечиться там. Почему одним закон писан, а другим нет? В этой ситуации все призывы к санкциям или их расширении также надо воспринимать как элемент шоу, не более того. Коллективный запад и Германия, которая сегодня имеет явно лидерские позиции в Европе, продемонстрировали более чем прагматический расчет к Навальному. Они его используют не для победы демократии, а для того, чтобы выбить в последствии более выгодные тарифы на топливо, которое поступает из России. Т.е. все предлагаемые санкции и возможное их введение, лишь способ давление на нашу страну, с целью получить выгодные скидки, сформировать бизнес-климат, внутри которыго можно манипулировать. В то же время мы должны понимать, что „Северный поток-2“ никто не собирается останавливать. Европе нужен российский газ. Другой вопрос, что представители ФБК в этом случае выглядят как люди, преследующие исключительно собственные интересы, далекие от патриотизма и борьбы за справедливость», — полагает Виктор Бурлаков.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter