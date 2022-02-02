Семья депутата Рогачёвой: набрать долгов и не отдать?

Новые подробности всплывают в истории с обнаруженным недавно тайным бизнесом депутата мункома Славянского городского поселения Натальи Рогачёвой. Предположительно, его фактическим владельцем является сын народной избранницы, который, переписав компанию на мать, пытается скрыться от своих кредиторов.

Неожиданностью для жителей посёлка Славянки — административного центра Хасанского района Приморья стала новость о том, что действующий депутат Славянского городского поселения и на протяжении долгих лет врач Хасанской ЦРБ Наталья Рогачёва — не только служитель Эскулапа в приморской глубинке, но и преуспевающий бизнесмен в Ульяновской и Мурманской областях. Как раннее писало сетевое издание «Восток-Медиа», согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 65-летняя Наталья Рогачёва владеет и руководит ООО «Маркетплейс Среда», которое производит эко-мебель под брендами «Умная Sreda» и «Smartsreda». Компания, по всем признакам, вполне процветающая — по сведениям открытых источников, имеет в лизинге четыре автомобиля (два из которых — BMW X6xDrive30d), заключила семь госконтрактов на сумму 5 365 000 рублей. Выручка в 2020 году составила 80 411 000 рублей, 11 383 000 рублей из которых — чистая прибыль. Есть у ООО «Маркетплейс Среда», зарегистрированного в Ульяновской области, дочерняя структура — ООО «Хорека Пласт» в Мурманской области. Этой компанией тоже владеет Наталья Рогачёва. Регионы поставки уличной мебели, которую производят эти бизнес-структуры, не имеют никакого отношения к Приморскому краю. Продукция указанных предприятий реализуется в Москве, Тамбовской и Ярославской областях, в Крыму, а с недавнего времени она появилась и во дворах экс-дальневосточной столицы — Хабаровска. Впрочем, как выяснили журналисты издания, славянский муниципальный депутат — вероятнее всего, не более чем номинальный собственник этих фирм, которые фактически принадлежат некоему гражданину Алексею Чехранову — 36-летнему уроженцу Славянки, бывшему директору АО «Дальзавод-Терминал», а ныне — владельцу различных бизнесов по всей России. Если копнуть глубже, всплывают новые интересные подробности. Судя по публикациям Алексея Чехранова в социальных сетях, он — родной сын Натальи Рогачёвой. К слову, и прописан до сих пор в Славянке по одному адресу с матерью и сестрой. Казалось бы, этот факт объясняет статус владельца и директора компании «Маркетплейс Среда» у Натальи Александровны. Как говорится, кто из российских бизнесменов не оформлял активы на жён, матерей и детей, пусть первым бросит в Алексея Чехранова камень. Но, если более пристально присмотреться к следам бизнес-активности г-на Чехранова, сохранившимся в открытых источниках, становится понятно, что в этой истории не всё так просто. Даже беглого взгляда на перечень юридических лиц, к которым имел или имеет отношение Чехранов или члены его семьи, достаточно, чтобы понять, что дела у предпринимателя идут с переменным успехом. Практически все эти компании, часть из которых уже ликвидирована, а часть — находится в процессе ликвидации, помечены в системе «СПАРК-Интерфакс» красными маркерами, говорящими об убыточности или неблаго-надёжности. Особняком стоит только ООО «Маркетплейс Среда» — здесь как раз-таки гордо горит зелёный маркер, свидетельствующий о том, что компания работает и зарабатывает. Собственником и директором этой самой компании как раз и числится Наталья Рогачёва. Причём в период с 2019 по 2021 год сам Алексей Чехранов был в числе совладельцев, однако впоследствии полностью переоформил бизнес на мать. И, оказывается, не на ровном месте. Такое решение во многом объясняет определение Арбитражного суда Республики Крым от 24 декабря 2021 года по делу о банкротстве № А83-9446/2019. В рамках данного процесса банкротится ООО «Успешные люди», зарегистрированное в 2014 году в Симферополе. Владельцем и руководителем данной организации был Алексей Чехранов. Судя по данным открытых источников, поначалу ничего не предвещало компании финансовых проблем: выручка в 2015 году составила 13,7 миллиона рублей, в 2016 — 64,2 миллиона рублей, в 2017 — 66,4 миллиона рублей. Показатели чистой прибыли поскромнее — на старте в 2015 году это всего 17 тысяч рублей, в 2016 году — уже 406 тысяч рублей. Ну, а в 2017 году — 3,8 миллиона рублей. Однако потом что-то, судя по всему, пошло не так. Сейчас за компанией значится 40 завершённых исполнительных производств на сумму более 24 миллионов рублей, из которых почти 22 миллиона рублей — долги по кредитам. Так вот, упомянутым определением Арбитражного суда Республики Крым Алексей Чехранов аккурат перед новым годом, в конце декабря 2021-го, был привлечён к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Успешные люди», которые составляют более 12 миллионов рублей. Это означает, что, если после реализации конкурсной массы и расчётов с кредиторами долги не будут погашены полностью, остаток суммы будет взыскан с Чехранова как с лица, контролировавшего данное предприятие в предбанкротный период. Судом, в частности, установлено, что Алексей Чехранов, будучи руководителем предприятия, совершил ряд действий, которые привели к банкротству ООО. Примечателен и ещё один факт, отображённый в судебном акте. В частности, в нём сказано, что Алексей Чехранов ссылался на невозможность предоставления документов за период 2015–2018 годов конкурсному управляющему по требованию последнего в силу того, что эти бумаги были изъяты следственным отделом по Центральному району города Симферополя Следственного комитета РФ по Республике Крым в рамках уголовного дела. О каком уголовном деле идёт речь, установить пока не удалось, однако вряд ли представители следственного комитета проводили выемку документов компании без имеющихся на то оснований. Содержатся в судебном определении и другие подробности, которые говорят о возможном незаконном выводе средств из ООО «Успешные люди». На фоне этой информации становится понятным, что Алексей Чехранов оформил единственный прибыльный актив на мать неспроста. Сделано это, вероятнее всего, чтобы вывести его из-под удара в случае претензий кредиторов. Впрочем, в этой схеме нет ничего принципиально нового, должники частенько используют её, чтобы уйти от ответственности. Печально только, что в подобных сомнительных комбинациях оказываются замешанными люди, позиционирующие себя борцами за справедливость в отдельно взятом посёлке на юге Приморья. СПРАВКА: Наталья Рогачёва выдвигала свою кандидатуру на выборах депутатов Славянского городского поселения и Хасанского муниципального района 4 раза: в 2014, 2018, 2019 и 2021 годах (последний раз — в порядке самовыдвижения). Депутатом мункома она стала в сентябре прошлого года, набрав 556 голосов избирателей.

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