Ветеран Великой Отечественной войны — о спецоперации на Украине

Ветеран Великой Отечественной войны — о спецоперации на Украине
Ветеран Великой Отечественной войны — о спецоперации на Украине
Сегодня, 14:04ПолитикаФото: предоставлено героем публикации
Ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы Исаак Семёнович Ланцман поддерживает спецоперацию России на территории Донбасса.

— Как же я могу осуждать политику своего правительства, когда оно дало мне возможность учиться, получить профессию, работать. Поэтому я считаю своим долгом жить здесь, воспитывать и передавать молодёжи любовь к своей Родине, — говорить ветеран.

Его возмутило, что из образовательных заведений в США исключили российских студентов за то, что РФ приступила к демилитаризации Украины, чтобы киевский режим не имел возможности восстановить ядерное оружие и угрожать им России.

Он говорит, что недобитые фашисты так воспитывали свою молодежь, что те поверили им, и теперь защищают нынешнюю власть на Украине, привитые им ложные ценности, применяя бесчеловечные практики фашистов и террористов.

По словам Исаака Семёновича, российская молодёжь не пережила того, что довелось старшему поколению, прошедшему закалку на полях Великой Отечественной, на трудовом фронте. И это хорошо, но важно воспитывать в детях патриотические чувства, гордость за свою страну, чем и занимаются ветераны, рассказывая о своём участии в становлении нашего государства, его трудных победах и достижениях. Молодым людям пригодятся наши знания и опыт для принятия решений в самые сложные периоды жизни, говорит ветеран войны.

Сюжеты:
Приморье
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