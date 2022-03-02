По словам Исаака Семёновича, российская молодёжь не пережила того, что довелось старшему поколению, прошедшему закалку на полях Великой Отечественной, на трудовом фронте. И это хорошо, но важно воспитывать в детях патриотические чувства, гордость за свою страну, чем и занимаются ветераны, рассказывая о своём участии в становлении нашего государства, его трудных победах и достижениях. Молодым людям пригодятся наши знания и опыт для принятия решений в самые сложные периоды жизни, говорит ветеран войны.