— Как же я могу осуждать политику своего правительства, когда оно дало мне возможность учиться, получить профессию, работать. Поэтому я считаю своим долгом жить здесь, воспитывать и передавать молодёжи любовь к своей Родине, — говорить ветеран.
Его возмутило, что из образовательных заведений в США исключили российских студентов за то, что РФ приступила к демилитаризации Украины, чтобы киевский режим не имел возможности восстановить ядерное оружие и угрожать им России.
Он говорит, что недобитые фашисты так воспитывали свою молодежь, что те поверили им, и теперь защищают нынешнюю власть на Украине, привитые им ложные ценности, применяя бесчеловечные практики фашистов и террористов.
По словам Исаака Семёновича, российская молодёжь не пережила того, что довелось старшему поколению, прошедшему закалку на полях Великой Отечественной, на трудовом фронте. И это хорошо, но важно воспитывать в детях патриотические чувства, гордость за свою страну, чем и занимаются ветераны, рассказывая о своём участии в становлении нашего государства, его трудных победах и достижениях. Молодым людям пригодятся наши знания и опыт для принятия решений в самые сложные периоды жизни, говорит ветеран войны.