«Где деньги, Зин?»: Губернатор Приморья устроил разнос главе жилинспекции

На рабочей встрече губернатора Приморского края Олег Кожемяко с руководителем Государственной жилищной инспекции Приморского края Евгением Баршаем 2 апреля глава региона раскритиковал работу по содержанию жилых домов и придомовых территорий управляющими компаниями Владивостока. Также подверглась критике и работа региональной Государственной жилищной инспекции, которая является регулирующим органом для таких компаний. На устранение выявленных недостатков глава региона дал время до конца апреля текущего года.
Кожемяко рассказал, что около 70% обращений жителей краевого центра в органы власти касаются неудовлетворительной работы управляющих компаний — это тысячи жалоб. В этой связи глава Приморья запросил у Евгения Баршая подробный отчет о состоянии дел в этой области. Губернатора, в частности, интересовало, как инспекция контролирует исполнение управляющими компаниями их обязательств, штатная структура этих компаний, наличие дворников, уровень зарплат, количество обслуживаемых домов и другое.
Глава инспекции Евгений Баршай не смог ответить на все поставленные вопросы, а из тех ответов, которые были получены, стало очевидно, что деятельность управляющих компаний зачастую неэффективна, непрозрачна, работа жилищной инспекции Приморского края — неудовлетворительна.
Например, в управляющей компании Фрунзенского района, исходя из предоставленной главой инспекции информации, соотношение управляющего персонала и людей, которые работают «на земле», составляет примерно один к одному, что уже, по мнению губернатора, вызывает вопросы.
«Если они привлекают рабочую силу на аутсорсинг, то это все должно быть в отчете, каждый месяц — конкретная фамилия, конкретная уборка. А у вас получается, что один дворник на семь домов по штату. Может ли он справиться с уборкой, со снегом, со скалыванием льда? Я сам в молодые годы работал сторожем-дворником в детском саду, я знаю, что это такое. Это невозможно сделать! Вы это видите и никаким образом не реагируете», — отметил Олег Кожемяко.
Другой пример — управляющая компания Ленинского района обслуживает 194 дома и собирает 351 миллион рублей ежегодно. Расходы на содержание управляющей компании, в штате которой только управленческий персонал, составляют 10% от собираемой суммы. Нетрудно посчитать, что на содержание каждого дома теоретически приходится более 1,5 миллиона рублей в год.
«Где отчеты за 1,5 миллиона за каждый дом? Они собирают 30 миллионов ежемесячно, 3 миллиона тратят на свою зарплату, нанимают компании. Где эти 27 миллионов? С какими компаниями заключены договоры? Сколько людей работало?» — эти вопросы Губернатора остались без ответа.
Олег Кожемяко обратил внимание на необходимость проведения регулярного мониторинга деятельности управляющих компаний, в первую очередь, в части расходования ими собираемых денежных средств. В случае, если управляющие компании не исполняют свои обязательства, договоры с ними должны расторгаться. И, самое главное, система должна быть прозрачной, чтобы граждане видели, на что именно расходуются собираемые с них деньги.
«Люди должны видеть реальную работу, а не какие-либо договоры с аутсорсерами. Мы бы не стали сейчас общаться, если бы не было столько жалоб. Если их нет, значит, все хорошо. Но если есть масса жалоб — на то, что нет уборки, на то, что люди выходят на улицу и ломают ноги, то я хочу знать, каким образом жилищная инспекция работает, какие меры принимаются к тем компаниям, которые не исполняют свои обязательства», — заявил Олег Кожемяко.
Во время совещания губернатор также озвучил, что за год на управляющие компании наложены штрафы в размере 629 тысяч рублей, при этом они собирают сотни миллионов рублей ежегодно. Таким образом, штрафные санкции не являются для нерадивых управляек существенными.
По словам Олега Кожемяко, требования к работе управляющих компаний просты и понятны — это прозрачность расходования собираемых денежных средств и наличие в штатах людей, которые работают на территориях, либо трудовых соглашений по выполнению соответствующих услуг и их контроль. Исходя из этого в ближайшее время должен быть пересмотрен порядок работы государственных органов с управляющими компаниями.
«Если по 1,5 миллиона можно отправлять на каждый дом, то люди должны видеть эту работу. А жилищная инспекция является координирующим звеном. Могу сказать, что на сегодняшний день такая работа нас не удовлетворяет. Я посмотрю, как вы будете организовывать эту работу, и в конце апреля буду принимать меры», — обозначил глава Приморья.