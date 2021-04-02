«Где деньги, Зин?»: Губернатор Приморья устроил разнос главе жилинспекции

«Люди должны видеть реальную работу, а не какие-либо договоры с аутсорсерами. Мы бы не стали сейчас общаться, если бы не было столько жалоб. Если их нет, значит, все хорошо. Но если есть масса жалоб — на то, что нет уборки, на то, что люди выходят на улицу и ломают ноги, то я хочу знать, каким образом жилищная инспекция работает, какие меры принимаются к тем компаниям, которые не исполняют свои обязательства», — заявил Олег Кожемяко.