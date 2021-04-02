Около 200 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье в 2021 году

В Приморском крае с начала года ввели в эксплуатацию 195 тысяч квадратных метров жилья. Реализацию регионального проекта «Жильё» обсудили в правительстве Приморья во время заседания с губернатором Олегом Кожемяко.

Глава региона отметил, что в Приморье поставлена ответственная и амбициозная задача — вводить не менее миллиона квадратных метров жилья ежегодно, начиная с 2022 года. «В первую очередь, нам предстоит решить вопросы с потребностью в свободных и пригодных для жилищного строительства участках, обеспечением их необходимой инженерной инфраструктурой, привлечением в строительную отрасль необходимых трудовых ресурсов», — заявил Кожемяко. По словам министра строительства региона Виталия Блоцкого, в 2020 году в Приморье сдали более 645 тысяч квадратных метров жилья, с начала текущего — еще 195 тысяч. В данный момент возводятся 60 многоквартирных домов общей площадью 575 тысяч квадратных метров — их должны ввести в эксплуатацию в следующем году. Также, в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» до конца 2022 года планируют построить 14 многоквартирных домов площадью 58,5 тысяч квадратных метров. Работа проводится в девяти муниципальных образованиях. «Правительством Приморского края проводится также большая работа по устранению административных барьеров в строительной отрасли, в частности за счет разработки и внедрения в муниципальных образованиях типовых административных регламентов в сфере градостроительства. Предусмотрена возможность предоставления услуг в электронном виде», — отметил Блоцкий. Кроме того, Корпорация развития жилищного строительства ведет строительство арендного жилья для бюджетных работников, молодых семей и граждан льготных категорий. В 2019 году на эти цели были предоставлены бюджетные инвестиции в размере 7,5 миллиардов рублей. В результате проведенной работы планируется ввести в эксплуатацию 169 тысяч квадратных метров или 3360 квартир. В частности, в 2021 году должны сдать жилые дома в микрорайоне «Солнечный» в Большом Камне — это 756 квартир. Напомним, в числе ключевых задач регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» — сокращение непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, благоустройство мест массового отдыха, увеличение объемов ввода жилищного строительства и обеспечение качественной питьевой водой 100% городского населения.

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