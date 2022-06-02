Предприниматели Приморья сказали, что поможет бизнесу региона выйти на новый уровень

Предприниматели Приморья сказали, что поможет бизнесу региона выйти на новый уровень

Предприниматели Приморья сказали, что поможет бизнесу региона выйти на новый уровень

Вчера, 10:39
Политика
Фото: Предоставлено организаторами
26 мая состоялся Торжественный Прием ко Дню Российского предпринимательства.

Проект, который проводится предпринимателями с 2013 года, направлен на поддержку общественных бизнес объединений, предприятий и организаций Приморья, улучшение коммуникаций в предпринимательской сфере, установление эффективного взаимодействия бизнеса с представителями органов законодательной и исполнительной власти, формирования ответственного отношения предпринимателей к благотворительности.

В этом году, предприниматели Приморского края на Торжественном Приеме презентовали итоговый документ, над которым работали с начала года. «Обращение бизнеса Приморского края к властям всех уровней» огласил председатель исполнительного комитета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Виктор Евгеньевич Полушин.

Документ включает множество предложений, призванных создать в Приморье условия для процветания родного края, улучшения делового климата, продвижения Приморского края в России и мировом сообществе. Вот малая часть предложений:

— Стимулировать прибрежный лов рыбы для наполнения Приморья недорогой свежей рыбой, для этого предусмотреть выделение из общего допустимого улова части квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для маломасштабного прибрежного рыболовства;

— Создать креативную площадку с привлечением ресурсов Общественных объединений по реализации проектных возможностей разработок научных институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), с целью создания в городе Владивостоке производственных компаний, производящих импортозамещающие и инновационные продукты;

— Снизить ставку по налогу на имущество для предпринимателей муниципальных районов (округов), а также моногородов;

— Стимулировать малое предпринимательство: в части градостроительной политики и конкуренции экономических субъектов — определить размещение крупных супермаркетов и торговых сетей на периферии городов;

— Привлечь туристов в край, для этого внедрить в практику вещания федеральных и мировых СМИ, повсеместное распространение информации о Приморье, как туристическом регионе;

— Привлечь работающее население в край, для этого проработать комплекс мер, делающих привлекательным переезд в Приморье;

— Снизить единый налог при применении упрощенной системы налогообложения (УСНО) с 6% до 3% для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, для этого — проработать механизм замещения выпадающих доходов бюджета

— Ввести меры поддержки действующих предприятий: на земельные участки, ранее выделенные МСП, на которых находятся действующие строения, отменить действие закона о выделении земли на условиях аукциона и продлять действующие договора с МСП;

— Распространить на всей территории ПК норму закона, позволяющую зачесть в счет арендной платы стоимость капитального ремонта муниципального имущества, арендуемого предпринимателями (МСП) и другие.

Сюжеты:
Приморский край
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Бизнес
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