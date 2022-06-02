Предприниматели Приморья сказали, что поможет бизнесу региона выйти на новый уровень

Проект, который проводится предпринимателями с 2013 года, направлен на поддержку общественных бизнес объединений, предприятий и организаций Приморья, улучшение коммуникаций в предпринимательской сфере, установление эффективного взаимодействия бизнеса с представителями органов законодательной и исполнительной власти, формирования ответственного отношения предпринимателей к благотворительности.
В этом году, предприниматели Приморского края на Торжественном Приеме презентовали итоговый документ, над которым работали с начала года. «Обращение бизнеса Приморского края к властям всех уровней» огласил председатель исполнительного комитета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Виктор Евгеньевич Полушин.
Документ включает множество предложений, призванных создать в Приморье условия для процветания родного края, улучшения делового климата, продвижения Приморского края в России и мировом сообществе. Вот малая часть предложений:
— Стимулировать прибрежный лов рыбы для наполнения Приморья недорогой свежей рыбой, для этого предусмотреть выделение из общего допустимого улова части квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для маломасштабного прибрежного рыболовства;
— Создать креативную площадку с привлечением ресурсов Общественных объединений по реализации проектных возможностей разработок научных институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), с целью создания в городе Владивостоке производственных компаний, производящих импортозамещающие и инновационные продукты;
— Снизить ставку по налогу на имущество для предпринимателей муниципальных районов (округов), а также моногородов;
— Стимулировать малое предпринимательство: в части градостроительной политики и конкуренции экономических субъектов — определить размещение крупных супермаркетов и торговых сетей на периферии городов;
— Привлечь туристов в край, для этого внедрить в практику вещания федеральных и мировых СМИ, повсеместное распространение информации о Приморье, как туристическом регионе;
— Привлечь работающее население в край, для этого проработать комплекс мер, делающих привлекательным переезд в Приморье;
— Снизить единый налог при применении упрощенной системы налогообложения (УСНО) с 6% до 3% для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае, для этого — проработать механизм замещения выпадающих доходов бюджета
— Ввести меры поддержки действующих предприятий: на земельные участки, ранее выделенные МСП, на которых находятся действующие строения, отменить действие закона о выделении земли на условиях аукциона и продлять действующие договора с МСП;
— Распространить на всей территории ПК норму закона, позволяющую зачесть в счет арендной платы стоимость капитального ремонта муниципального имущества, арендуемого предпринимателями (МСП) и другие.