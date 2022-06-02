Предприниматели Приморья сказали, что поможет бизнесу региона выйти на новый уровень

В этом году, предприниматели Приморского края на Торжественном Приеме презентовали итоговый документ, над которым работали с начала года. «Обращение бизнеса Приморского края к властям всех уровней» огласил председатель исполнительного комитета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Виктор Евгеньевич Полушин.