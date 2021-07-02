Приморье гостеприимное: боксеры российской сборной подготовятся к Токийской олимпиаде в стенах ДВФУ

Гостеприимный Владивосток встретил мужскую национальную команду России по боксу. Члены сборной будут с сегодняшнего дня, 2 июля, до конца месяца проходить акклиматизацию в столице Дальнего Востока и готовиться к боям на рингах Олимпийских игр в Токио.

Сейчас спортсмены, капитан команды и тренер очень тщательно следят за состоянием своего здоровья и не посещают общественных мест, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией накануне самых важных боев в их жизни. Виктор Фархудтинов. «С 9 июля пройдет основной тренировочный процесс, который будет состоять из работы в индивидуальном порядке, с тренером и в парах. В понедельник, 19-го числа, национальная команда России по боксу вылетает в Токио для Игр. Кроме того, чтобы исключить заболеваемость COVID-19, спортсменам было запрещено появляться в общественных местах», — рассказал главный тренер олимпийской сборной России по боксу Виктор Фархудтинов. В мужской национальной команде есть как и уроженцы Приморского края, так и те, кто в регионе, во Владивостоке в частности, впервые. Те, кто родился и вырос в Приморье, рады встретиться со своими близкими. А остальные участники команды хотят успеть за неделю акклиматизации посмотреть город и познакомиться с его достопримечательностями. Габил Мамедов «Настрой отличный, боевой. А подготовка нашей команды отличная. Недавно был турнир Европейский отборочный, прошли его. Не теряли форму. Практически сразу после него нас привезли в Кисловодск, где мы тренировались. Сейчас наконец-таки приехал во Владивосток. Никогда здесь не был, хотелось бы посетить этот город. Посмотреть мосты, побывать в музее-подводной лодке», — поделился эмоциями спортсмен Габил Мамедов. Кстати, впервые за всю региона, спортсмен из Приморья представит Россию на Олимпийских играх. Боксер Иван Верясов три года не был на своей малой родине и сейчас очень рад обнять своих родных и друзей, которые приехали его встречать. Иван Верясов «Впервые спортсмен-боксер из Приморья едет на Олимпийские игры, и я горжусь что этим человеком стал я. На мне огромный груз ответственности. Здесь меня встречает моя семья, по которой я соскучился», — сказал боксер Верясов. Вместе с ним, честь России в столице страны Восходящего солнца будут защищать Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Иван Верясов (свыше 91 кг).

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