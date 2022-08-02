Ветеран приморского футбола: Ждём суперкубок края!

До первых матчей «Динамо-Кубка Приморского края» по футболу остается меньше двух недель. Мнением о том, какая из пар в 1/8 финала наиболее интересна, поделился ветеран приморского футбола, трехкратный обладатель трофея Григорий Ефимович Геллер, участвовавший в жеребьевке турнира.

Мне понравилась пара КСШОР против «Дальнереченск». Лидер чемпионата края играет с футболистами школы олимпийского резерва. Опыт против молодости, посмотрим, кто пройдет проверку. Здесь должен быть очень интересный футбол, с нетерпением жду этого матча. В свое время до игры в составе команды «Луч» вы успели выиграть Кубок Приморского края? Трижды в составе владивостокского «Портовика»! Тогда многие предприятия содержали команды в первенстве края, и я очень рад, что сейчас это постепенно возвращается, что в чемпионате у нас играет 12 команд. Рад, что возродилась массовость Кубка, одно время утратившего свой престиж, и что «Терминал Астафьева» поддерживает находкинский «Океан», команду мастеров «Динамо-Владивосток» и в партнерстве с обществом «Динамо» и правительством Приморского края, можно сказать, возродил Кубок. Это здорово, потому что массовость и есть развитие футбола в крае. Чем больше игр, тем быстрее развивается футболист, а чем больше турниров, тем больше стимул что-то выиграть. И теперь мое предложение — провести в межсезонье Суперкубок Приморского края между победителем чемпионата и «Динамо-Кубка»! Думаю, что это понравится и футболистам, и их болельщикам! Напомним, что следить за представлением всех команд-участниц, розыгрышем предварительного турнира и главных баталий «Динамо-Кубка Приморского края» можно уже сейчас, подписавшись на аккаунты турнира в ВКонтакте и telegram.

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