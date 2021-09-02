Дмитрий Новиков: ВЭФ станет толчком к развитию бухты Тихая

Дмитрий Новиков: ВЭФ станет толчком к развитию бухты Тихая
Дмитрий Новиков: ВЭФ станет толчком к развитию бухты Тихая
Сегодня, 14:26Политика
Инвестиции, полученные по итогам Восточного экономического форума, в числе прочего, пойдут и на благоустройство Первомайского района. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков, который работает сегодня на полях ВЭФ.

«Существует стереотип, что на самом деле подобные мероприятия не нужны и не важны. В действительности же на подобных площадках рождается будущее и Приморья, и Владивостока. Здесь формируется стратегия развития всего Приморья. Уже сейчас ясно, что Владивостоку быть городом-миллионником. В итоге в город будут вкачаны большие средства, часть из которых будет направлена на благоустройство Первомайского района и реализацию программы «Новый город», развитием которой я сейчас занимаюсь», — сказал Дмитрий Новиков.

Он отметил, что ранее полпред Юрий Трутнев заявил о том, что уже в следующем году Владивосток получит 16 миллиардов рублей на развитие. Значительную часть средств направят в Первомайский район.

Напомним, в конце августа завершилось голосование по инициативам программы Дмитрия Новикова «Новый город». Больше всего голосов собрал проект строительства спортцентра с бассейном. Также жители Тихой голосовали за обустройство скверов, пляжей и развитие транспортной сети.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы