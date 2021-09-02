Дмитрий Новиков: ВЭФ станет толчком к развитию бухты Тихая

Инвестиции, полученные по итогам Восточного экономического форума, в числе прочего, пойдут и на благоустройство Первомайского района. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков, который работает сегодня на полях ВЭФ.

«Существует стереотип, что на самом деле подобные мероприятия не нужны и не важны. В действительности же на подобных площадках рождается будущее и Приморья, и Владивостока. Здесь формируется стратегия развития всего Приморья. Уже сейчас ясно, что Владивостоку быть городом-миллионником. В итоге в город будут вкачаны большие средства, часть из которых будет направлена на благоустройство Первомайского района и реализацию программы «Новый город», развитием которой я сейчас занимаюсь», — сказал Дмитрий Новиков. Он отметил, что ранее полпред Юрий Трутнев заявил о том, что уже в следующем году Владивосток получит 16 миллиардов рублей на развитие. Значительную часть средств направят в Первомайский район. Напомним, в конце августа завершилось голосование по инициативам программы Дмитрия Новикова «Новый город». Больше всего голосов собрал проект строительства спортцентра с бассейном. Также жители Тихой голосовали за обустройство скверов, пляжей и развитие транспортной сети.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter